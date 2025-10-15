El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, abre al alza y gana alrededor de 0,8% llegando a los 15.700 puntos, según información de la web Cinco Días.

En la apertura, los inversores continúan pendientes de las renovadas tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, al tiempo que se muestran optimistas tras los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), que refuerzan las expectativas de un posible recorte en las tasas de interés.

Los principales valores que suben son Indra (4%), Puig (2,8%), Rovi (1,8%). Los que más caen son Cellnex (-1,5%), Mapfre (-0,2%) y Acciona Energía (-0,2%).

Respecto al resto de índices de las bolsas europeas, el Dax alemán gana 0,3%, el Mib italiano suma 0,7%. El Ftse 100 de Londres resta 0,2% y la bolsa francesa sube más del 2%.

El euro se aprecia ligeramente hasta los US$1.1619 y el petróleo Brent, de referencia en Europa, cae 0,34% hasta los US$64.17 el barril.