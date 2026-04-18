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Resumen

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En medio de la incertidumbre electoral, el debate económico vuelve a ser central. Por eso, desde Videnza Instituto evaluamos las principales propuestas económicas de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.