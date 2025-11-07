Las exportaciones de China retrocedieron 1,1% en octubre respecto al mismo mes del año anterior, registrando su mayor descenso desde febrero, según informó Reuters con base en datos oficiales de la Administración General de Aduanas. El resultado revirtió el incremento de 8,3% observado en septiembre y sorprendió al mercado, que proyectaba un crecimiento cercano al 3%.

El desempeño negativo estuvo impulsado por la fuerte caída de los envíos hacia Estados Unidos, que se redujeron 25,17% interanual. Pese a los esfuerzos del gobierno chino por diversificar sus destinos, los incrementos hacia la Unión Europea y el sudeste asiático fueron moderados, con avances de 0,9% y 11%, respectivamente.

El debilitamiento del comercio exterior se dio en un contexto de enfriamiento de la demanda global y de una economía china que enfrenta un freno en su consumo interno, reflejado en un aumento de las importaciones de solo 1% durante el mes.

Analistas explicaron que el dinamismo observado en meses previos respondió en parte al adelanto de pedidos hacia Estados Unidos ante la posibilidad de nuevos aranceles. Una vez agotado ese impulso, el flujo comercial perdió fuerza. La reanudación de tensiones entre ambas economías también afectó las expectativas de exportadores y compradores.

En paralelo, el reciente acuerdo provisional entre los gobiernos de Donald Trump y Xi Jinping —que estableció una tregua arancelaria de un año— no logró disipar del todo las presiones comerciales. Aunque se suspendieron algunas tarifas, el promedio de gravámenes sobre productos chinos se mantuvo en torno al 45%, lo que continuó afectando la competitividad de las manufacturas del país.

La contracción de las ventas externas representa un nuevo desafío para Beijing, que había confiado en el comercio como motor de recuperación frente a la desaceleración interna. En los próximos meses, se prevé que las autoridades refuercen las medidas de estímulo fiscal y apoyo al consumo interno con el objetivo de sostener el crecimiento económico.