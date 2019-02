Naima Montiel: “Les demostré que hago lo mismo que ellos”

Cuando su padre le dijo que cerraría la empresa, Naima Montiel regresó al país a tomar las riendas. Ingresó a un sector predominantemente masculino, en una época difícil, pero no tiró la toalla. Hoy, ha ganado prestigio y reconocimiento.

— ¿Qué significó para usted asumir las riendas de fundición Ferrosa?

Pertenezco a la tercera generación, la fundición empezó con mi abuelo en 1945, mi padre le cambió el nombre y actualmente yo llevo las riendas. Fue un gran reto, sobre todo regresar al Perú en una mala situación económica. Fueron 12 años de arduo esfuerzo sin tener ganancias. Recién en el 2006, la situación empezó a mejorar y nuestras ventas crecieron.

— ¿Fue difícil trabajar en un sector predominantemente masculino?

Sí, definitivamente. Recuerdo que lo primero que tuve que enfrentar fue la frase: “Va donde su papi y llora como la Chilindrina”. Fue difícil. Me arriesgué a toda clase de propuestas. En el rubro metalmecánico los hombres trataban de conquistarme o se burlaban de mí, pero me impuse de una forma bien clara y les demostré que hago lo mismo que ellos.

— ¿Qué significa innovación para usted?

Somos una fundición, diseñamos soluciones innovadoras que ayuden a que los repuestos tengan mayor rendimiento y menos paradas en planta. A fines del 2018, creamos el departamento de investigación, desarrollo e innovación. Contamos con ingenieros jóvenes y estamos modernizando nuestro laboratorio. También innovamos en RSE, creando programas de concientización y desarrollo. Tenemos 4 proyectos ganados con Innóvate Perú. Para nosotros es muy importante la unión empresa, universidad y gobierno.

— ¿Cuáles son los planes para la fundición en los próximos años?

Nuestra mirada cubre ya los siguientes 50 años. Avanzaremos por ellos apoyados en innovación, desarrollo sustentable, objetivos sostenibles y economía circular. Nuestros planes son continuar con el crecimiento del departamento de innovación y desarrollo, la modernización de nuestra planta y nuestro programa de RSE y cuidado del medio ambiente. Pero lo más importante es cumplir con todos los estándares mundiales. Una fundición recicla bastante, queremos promover una economía circular con proveedores y clientes.

— ¿Qué significa para usted recibir un premio LEC?

Realmente me siento muy halagada. Espero que este premio LEC nos lleve no solamente a tener una nominación, sino a empoderar a más gente para tener un mejor Perú. Estoy convencida de que todos los líderes de cambio podemos unir fuerzas para lograr lo que nos propongamos. Estoy muy feliz de que me hayan considerado en la lista, me siento muy honrada.