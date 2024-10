El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, presentó los fundamentos macroeconómicos del Perú a inversionistas en Washington en sesiones de trabajo que se desarrollaron en paralelo a las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

En las mismas estuvo acompañado por el gerente general del BCRP, Paul Castillo, y el gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas.

Julio Velarde fue ponente en el Emerging Markets Forum y en sesiones organizadas por J.P. Morgan, Bank of America, Reinventing Bretton Woods Committee, Banco Itaú de Brasil, BBVA y Council of the Americas, entre otras.

Paul Castillo presentó una conferencia sobre mercados emergentes organizado por Deutsche Bank. Por su lado, Adrián Armas fue ponente en la Semana Fintech, con temáticas como la revolución de la inclusión financiera, y en una conferencia organizada por XP Investments.

Las reuniones del FMI y el Banco Mundial, que se llevaron a cabo entre el 21 y 26 de octubre, congregan a los más altos representantes de bancos centrales, ministerios de finanzas, organismos multilaterales y entidades públicas, así como a líderes empresariales, de organizaciones y de la academia.