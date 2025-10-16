El Ibex 35, principal índice de la bolsa española, cede 0,5% y pierde los 15.500 puntos, informó la web Cinco Días.

Al inicio de la jornada, los valores que más suben son Indra (2,4%), Merlin (2,1%), Acciona Energía (1%). Los que más caen son Caixa Bank (-1,8%), BBVA (-1,8%) y Repsol (-1,2%).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El resto de las bolsas europeas cotizan con signo dispar. El Dax alemán y el Ftse 100 de Londres están planos, mientras que el Cac de París sube 0,8%.

Respecto a las bolsas en Asia, abren con signo mixto. El índice Shanghai terminó con un pequeño avance del 0,10% y el índice Hang Seng de Hong Kong bajó 0,1%. El Nikkei japonés avanzó 1,3% impulsado por las acciones relacionadas con chips e inteligencia artificial.

Los inversores mantienen su atención al enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China y los riesgos económicos derivados del cierre del gobierno estadounidense.

Finalmente, el euro se mantiene estable con 1.1657 dólares y el petróleo Brent, de referencia en Europa, sube 0,9% hasta los US$62.46 por barril.