El precio del dólar para el cierre del día estuvo en S/3,367, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De acuerdo con Renta4 SAB, durante la jornada se negociaron US$499 millones en el mercado spot interbancario, 73% más del flujo visto ayer (US$288 millones). La moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,3630, cierre S/3,3670, promedio de S/3,3671, mínimo S/3,3630 y máximo de S/3,37.

Además, hubo vencimientos de swap cambiario venta por S/200 millones por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) los cuales no fueron renovados. Asimismo, la jornada estuvo guiada al inicio por demanda offshore para luego ver ingreso de oferta corporativa con lo cual se vio cierta volatilidad en el día.

El Banco Central Europeo dejó sin cambios sus tipos de interés en 2,15% en su reunión de enero, y reiteró que la inflación debería converger hacia al 2% a mediano plazo.

El BCE destacó que la economía de la Eurozona sigue resiliente gracias al bajo desempleo, balances privados sólidos y el avance del gasto público. Advirtió que las perspectivas siguen siendo inciertas por los riesgos del comercio global y las tensiones geopolíticas.

Mientras que los metales volvieron a caer. El oro no logró sostenerse sobre los US$5,000/oz y retrocede hasta US$4,850/oz, mientras la plata revierte dos días de ganancias y cae hacia los US$76/oz, con los US$90/oz como techo.