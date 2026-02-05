El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), anunció que el sector agropecuario experimentó un crecimiento de 4,8% al cierre del año 2025 (enero-diciembre) en comparación al mismo periodo del 2024, sustentado por la mayor producción del subsector agrícola (+5,5%) y del subsector pecuario (+3,4%).

Los principales productos agrícolas que incrementaron su producción en ese período fueron: la aceituna que aumentó significativamente en 1185% (principalmente en Tacna y Arequipa debido a las condiciones climáticas favorables), así como por la mayor superficie instalada de arándano +13,9% (en Ica, La Libertad y Lambayeque).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

También se resaltan los incrementos en la uva +18,7% (en Ica, Piura y Arequipa), palta +16,8% (en Lambayeque, La Libertad y Lima) y mango +49,4% (en Piura, Ancash y Lambayeque).

PUEDES VER: Sunat subastará la marca Cinestar Multicines en el primer remate del año en Lima

También incrementaron su producción papa +4,2% (mayor superficie cosechada en Huánuco, Ayacucho y Cusco) y café pergamino +4,0% (en Ucayali, Cajamarca y Piura) y cacao +5,7% (condiciones climáticas favorables en Ucayali, San Martín y Junín) y otros productos agrícolas.

Mientras el subsector pecuario aumentó por la mayor producción de pollo, que se elevó en 4,5% (primordialmente por las mayores colocaciones en Lima, La Libertad y Arequipa), leche cruda de vaca +4,5% (principalmente en Arequipa, La Libertad y Lima), porcino +3,5% (mayor saca en Lima, Ica y La Libertad) y pavo de engorde +16,4% (mayor saca en Lima).