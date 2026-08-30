El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que el Gobierno busca mejorar su capacidad operativa para responder ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño en la ciudad de Lima.

En entrevista con “Punto Final”, indicó que adicionalmente, se está limpiando las cuencas de los ríos para evitar posibles cortes de agua y se está comprando más implementos para futuras labores de emergencia.

“En términos de capacidad operativa, tenemos tres buques de la Marina de Guerra, 19 helicópteros, 14 aviones, algunos hidrojets y unas motobombas, pero estamos comprando más”, expresó.

“En la parte alta lo que estamos haciendo es limpiar, lo que ocasiona un corte es que el agua venga muy sucia y la planta no pueda procesarla. Hay que limpiar el cauce para que el agua no venga tan sucia y se pueda utilizar sin problema”, agregó.

Vinelli también remarcó que luego de la inundación registrada el pasado 16 de agosto en Lima sur, se ha llegado a la conclusión que no se puede cambiar la tubería principal en los próximos meses debido a la proximidad del Fenómeno El Niño y que se está priorizando la posible respuesta ante una emergencia.

“Hemos coordinado con el ministro de Vivienda que cambiar la tubería que está debajo en estos meses no se puede, pero sí se puede tener los equipos listos para actuar ante esa emergencia: motobombas, hidrojets y los lugares donde se irá con mangueras a sacar las aguas que podría ocasionar un aniego”, acotó.

“Nuestra capacidad es tener capacidad de respuesta ante un tipo de emergencia como el que se presentó en el sur de la capital”, añadió.