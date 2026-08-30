Marco Vinelli es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego. (Foto: GEC)
Marco Vinelli es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego. (Foto: GEC)
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que el Gobierno busca mejorar su capacidad operativa para responder ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño en la ciudad de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.