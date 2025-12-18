Coursera, plataforma de educación en línea, anunció la compra de su rival Udemy en una operación íntegramente en acciones, lo que valora la compañía fusionada en US$2.500 millones.

LEE TAMBIÉN: CAF impulsa discusión técnica y estratégica para acelerar la masificación del gas natural en el Perú

De esta manera, los accionistas de Udemy recibirán 0,8% de Coursera por cada una, lo que valora la compañía en unos US$930 millones de acuerdo con cálculos de Reuters. Las acciones de Coursera subieron alrededor de 8% mientras que las de Udemy subieron casi 28%.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Este acuerdo une a dos de las mayores plataformas de aprendizaje en un contexto donde el crecimiento de las inscripciones a cursos para consumidores se ralentizaron desde los máximos alcanzados por la pandemia.

MÁS INFORMACIÓN: Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,58%

Con esta unión, Coursera y Udemy apuestan a que una plataforma fusionada estará mejor posicionada para captar la demanda corporativa de formación de la fuerza laboral, especialmente en inteligencia artificial, ciencia de datos y desarrollo de software.

La oferta implica un precio de US$6,35 por acción de Udemy, una prima de aproximadamente 18,3%. Las compañías afirmaron que se espera que el acuerdo se cierre en el segundo semestre del 2026, sujeto a aprobación regulatoria de los accionistas.