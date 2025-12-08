Cristiano Ronaldo ha invertido en la aplicación de inteligencia artificial Perplexity AI y ha firmado un acuerdo de colaboración con la misma.

“Hoy anunciamos que Perplexity ha firmado una alianza global con Cristiano Ronaldo, uniendo su legado de superación personal con un motor de respuestas de IA diseñado para quienes esperan lo mismo de sus herramientas”, señaló la empresa.

Cabe precisar que el importe y el tamaño de la participación del futbolista portugués sobre la sociedad no ha sido revelado.

“Esta colaboración va más allá de un simple patrocinio. Ronaldo confía en Perplexity en momentos cruciales, como discursos importantes. Ahora también es inversor en Perplexity”, agregó la tecnológica.

La empresa también señaló que, para celebrar este hito, ha lanzado un centro a modo de experiencia interactiva de ‘CR7’, donde los usuarios pueden explorar su carrera, ver imágenes exclusivas, explorar preguntas seleccionadas y revivir sus goles más icónicos.

Perplexity es una startup fundada en 2022 con una valoración, cosechada el pasado septiembre, de US$20.000 millones.