ABB: “La Inteligencia Artificial (IA) contribuirá a atraer el talento joven al sector minero”

Atraer al talento joven es un reto para la minería en el Perú y el mundo. Y es que el sector extractivo no resulta muy atractivo para las nuevas generaciones, habituadas a entornos laborales flexibles y altamente digitalizados.

En ese sentido, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) ayudará a que los jóvenes “realmente quieran venir y trabajar en minería”, anota Joanne Woo, vicepresidenta global de Marketing y Comunicaciones de ABB Process Industries, firma global enfocada en soluciones de automatización y digitalización.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

—¿La inteligencia artificial (IA) reemplazará a la fuerza laboral? ¿Debemos temerle de alguna manera?

La IA nos va a empoderar. Va a empoderar a las personas que trabajan en diferentes campos, proporcionándoles herramientas más inteligentes y permitiéndoles ser más estratégicos en lo que hacen. En industrias como la minería, la IA ayudará a los equipos de trabajo a tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos, en vez de simplemente monitorear procesos. Será como pasar de una sala de control a un centro de comando, donde los operadores pueden anticipar problemas, optimizar el rendimiento y desbloquear posibilidades que no podíamos imaginar hace unos años.

—¿No hay que temer a la IA entonces?

No. La inteligencia artificial no es algo que deba temerse; es algo que debemos entender, abrazar y guiar de manera responsable para poder crear más valor para los negocios y para las personas.

—¿Qué herramientas de IA está utilizando ABB?

Estamos entusiasmados con el potencial de la IA industrial, que está abriendo puertas que no pensábamos posibles hace solo unos años. Un gran ejemplo es nuestra nueva solución Industrial Knowledge Vault, que utiliza IA generativa para capturar décadas de experiencia de los ingenieros que se están jubilando y transformarla en flujos de trabajo digitales, paso a paso.

—¿Cuál es la aplicación de esta herramienta?

Esto ayuda a cerrar la brecha de conocimiento entre los profesionales experimentados y la siguiente generación, y asegura que no se pierda conocimiento crítico. A través de estas campañas, no solo estamos promoviendo soluciones, sino que estamos ayudando a dar forma al futuro de la minería, junto con nuestros clientes.

"A medida que la industria minera se digitaliza y utiliza más la inteligencia artificial y se moderniza, se vuelve más atractiva para que los jóvenes, realmente, quieran venir y trabajar en ella", apunta Joanne Woo. (Foto: freepik.es)

—¿La minería es uno de los sectores económicos que más se beneficiará de la IA?

Creo que la inteligencia artificial ayudará a modernizar a la industria minera, y también contribuirá a atraer a las nuevas generaciones a este sector.

—¿Atraerá a más trabajadores jóvenes?

Una tendencia que vemos a nivel global es que la industria minera no resulta muy atractiva para los más jóvenes. Sabemos que las nuevas generaciones quieren trabajar para empresas con propósito, y que también buscan flexibilidad. Este es un entorno laboral distinto al de generaciones anteriores. Observamos que, a medida que la industria se digitaliza más y utiliza más la inteligencia artificial y se moderniza, se vuelve más atractiva para que los jóvenes, realmente, quieran venir y trabajar en ella.

—¿La IA es un gancho para hacer más atractivo el trabajo de los jóvenes?

Más jóvenes estarán interesados en hacerlo porque tienen afinidad con áreas como ciencia de datos, programación o ‘prompt engineering’. Esto, además, atrae un tipo de talento diferente al sector, lo cual ayudará a enfrentar la gran escasez de habilidades que la industria está experimentando.

EQUIDAD DE GÉNERO

—¿Y en lo que respecta a diversidad e inclusión femenina, que plantea ABB?

En cuanto al objetivo global, queremos duplicar la proporción de mujeres en puestos de liderazgo senior para el 2030, alcanzando el 25%. Esto es muy importante para nosotros porque creemos que debe haber igualdad de género en todos los niveles. Y en estas industrias, a medida que se asciende, vemos que hay menos mujeres en posiciones de liderazgo.

—¿Qué iniciativas han desarrollado para ello?

Tenemos una iniciativa llamada Unstoppable, el cual busca incrementar la visibilidad de las mujeres en la industria para aumentar la representación de género. Así que nos asociamos con nuestros clientes (empresas) para hacer esto posible.

—¿Con qué clientes se han asociado?

Nos asociamos, por ejemplo, con Copperstone Resources, Tata Steel y Sappi para contar las historias de mujeres increíbles que lideran en minería, metales, pulpa y papel.

Las jóvenes no ven la minería como un lugar para ellas. Por eso, WIM Perú y ABB hacen esfuerzos por promover los casos exitosos de liderazgo femenino en minería, a todo nivel. (Foto: Energiminas)

—¿Este programa también se aplica en el Perú?

La campaña se ha expandido a nivel mundial, incluyendo al Perú, donde con orgullo destacamos a Leonela Rodriguez y Giovanna Mamani como modelos a seguir para la próxima generación. Recientemente, nos reunimos con Women in Mining Perú para entender los desafíos locales, y hubo un mensaje claro: las niñas jóvenes, a menudo, no ven la minería como un lugar para ellas. Muchas siguen carreras en STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), pero no ingresan a la industria, simplemente, porque no ven que es posible. Por eso, la visibilidad es importante.

—¿Se trata de predicar con el ejemplo?

Cuando las niñas y las mujeres jóvenes ven a personas que se parecen a ellas teniendo éxito en estos roles, eso las inspira. Les muestra que no solo es posible un futuro en STEM y en minería, sino que es además algo emocionante. Y así es como estamos trabajando, paso a paso, para construir una industria más inclusiva y representativa.

DESCARBONIZACIÓN

—¿Las empresas mineras están comprometidas con la sostenibilidad?

Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos una perspectiva amplia del concepto. No se trata solo de reducir las emisiones de carbono y nuestra huella de carbono, sino que también creemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que incluyen temas como diversidad e inclusión. Nosotros también hemos establecido metas en cuanto a diversidad e inclusión, y sabemos que nuestros clientes lo han hecho también.

—¿Qué clientes, por ejemplo?

Por ejemplo, BHP tiene como parte de sus objetivos de diversidad e inclusión alcanzar paridad de género del 50 %. Así que, para nosotros, se trata realmente de trabajar junto a ellos para ver cómo enfrentamos estos desafíos de forma conjunta, como industria.

—¿Qué empresas mineras lideran en sostenibilidad?

BHP es un ejemplo claro. Han integrado objetivos climáticos en su estrategia corporativa y están realizando importantes inversiones en descarbonización y valor social. Boliden de Suecia es otro ejemplo destacado. Están utilizando la electrificación y la innovación digital para reducir las emisiones y aumentar la transparencia, y están estableciendo el estándar para la mina del futuro en Europa.

—¿Y en América del Sur?

Aquí en América del Sur, Antofagasta Minerals está haciendo un trabajo impresionante. Han establecido metas ambiciosas de reducción de emisiones y están asociándose con proveedores de tecnología, como ABB, para electrificar sus sistemas de acarreo e implementar soluciones sostenibles en el terreno. Su prueba de asistencia con el sistema Trolley en la mina Los Pelambres es la primera de su tipo en América del Sur y muestra un verdadero liderazgo en impulsar el cambio.

"Creo que las empresas mineras tienen una verdadera ambición por mejores y por asegurarse de que extraerán los recursos de manera responsable y sostenible", señala Joanne Woo. (Foto: 4eChile)

—¿Hay un cambio verdadero?

En general, estamos viendo que más empresas mineras están tomando el marketing con propósito en serio, no solo como un mensaje, sino como una base para la acción y el impacto.

—¿Las empresas mineras sí quieren ser sostenibles, entonces?

Creo que las empresas mineras tienen una verdadera ambición por mejores y por asegurarse de que extraerán los recursos de manera responsable y sostenible. Pero lo cierto es que no lo están haciendo solo por hacer lo correcto. Está claro que también ven que eso impulsa el rendimiento empresarial. Cuando reduces desperdicios, mejoras la eficiencia energética y adoptas nuevas tecnologías, reduces costos y maximizas la producción. El propósito y el rendimiento ya no son conversaciones separadas, van de la mano.

—¿Las políticas en contra de la sostenibilidad impulsadas por el Gobierno de EE.UU. frenarán este proceso?

Creo que lo importante es conectar la sostenibilidad con el desempeño del negocio, porque cuando las personas ven la sostenibilidad solo como algo bueno que hacer, como un objetivo moral, entonces no se vincula con los resultados del negocio. En realidad, cuando descarbonizas, cuando implementas soluciones para modernizar tus operaciones y hacerlas más sostenibles, eso va de la mano con el rendimiento del negocio. Reduce tus costos, aumenta tu margen, aumenta tu producción y eso es lo más importante para cambiar la narrativa.

—¿Entonces, es una tendencia imparable?

Sí. Tiene que suceder, porque creo que descarbonizar la industria minera no solo será algo positivo para el planeta, sino también para los negocios y para las comunidades.