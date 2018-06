BCP, Adecco, Kia, Nissan y más en Piqueo Empresarial

- / -

Una joven tacneña de 22 años será la nueva directora general por un mes de Adecco Perú. Se trata de Lorena Miranda Gutiérrez, egresada de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, ganadora del programa CEO For One Month. Lorena Miranda liderará Adecco por un mes de la mano de Nelson Montoya; y de llegar a pasar a la segunda etapa del programa, podría convertirse en la próxima CEO de Adecco a nivel global en la sede principal de Suiza. A nivel local, el grupo Adecco realiza desde hace 3 años dicho programa. Este año, más de 4.800 jóvenes de diferentes universidades a nivel nacional postularon. Para convertirse en la nueva CEO for One Month, Lorena tuvo que pasar un proceso de selección que incluyó diversas pruebas de conocimiento y de inglés, trabajo en equipo y entrevistas; además de demostrar su liderazgo y habilidad para resolver problemas.