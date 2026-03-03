El Perú vuelve a acercarse a un proceso electoral y, como suele ocurrir, el nivel de incertidumbre aumenta. Encuestas que cambian cada semana y un debate público cada vez más intenso forman parte del escenario. En ese contexto, es natural que muchos inversionistas se pregunten si es momento de esperar, ajustar sus portafolios o postergar decisiones financieras relevantes.

La historia demuestra que la incertidumbre política es parte del ciclo. No es una excepción, es la regla. Y si bien los mercados reaccionan en el corto plazo ante eventos coyunturales, también es cierto que quienes toman decisiones guiadas únicamente por la emoción suelen asumir costos innecesarios.

Invertir no es predecir el próximo resultado electoral. Es construir una estrategia consistente con objetivos de mediano y largo plazo, con disciplina y una adecuada gestión de riesgos. En contextos de mayor volatilidad, esa disciplina cobra todavía más valor.

Como país, hemos atravesado —en los últimos años— distintos episodios de tensión política, cambios de gobierno y reformas estructurales. Sin embargo, las empresas continúan operando, los sectores productivos siguen generando valor y continuamos con fundamentos que no dependen de una sola coyuntura. Los portafolios bien diversificados —por geografías, activos y monedas— están diseñados precisamente para absorber este tipo de shocks.

Aquí es donde la asesoría experta en inversiones marca la diferencia. No se trata solo de elegir productos, sino de acompañar decisiones con información, análisis y perspectiva. Un asesor ayuda a separar el ruido de las señales relevantes, a evaluar escenarios con objetividad y a evitar movimientos impulsivos que pueden comprometer una estrategia sólida.

La volatilidad no es sinónimo de riesgo permanente. Muchas veces, también abre oportunidades para quienes cuentan con liquidez, horizonte adecuado y una mirada estratégica. Pero identificar esas oportunidades requiere conocimiento técnico, experiencia y una comprensión integral del perfil de cada inversionista.

Una gestión activa y responsable del patrimonio implica anticipar escenarios, diversificar con criterio y mantener un diálogo permanente entre asesor e inversionista, especialmente en momentos en los que la incertidumbre parece dominar la conversación pública.

Las elecciones pasarán y el ciclo económico continuará. Lo verdaderamente relevante es que nuestras decisiones financieras respondan a un plan, no a una reacción emocional frente a la coyuntura. En tiempos de ruido, la mejor herramienta sigue siendo la asesoría experta y una estrategia construida con visión de largo plazo.