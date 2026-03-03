El Perú vuelve a acercarse a un proceso electoral y, como suele ocurrir, el nivel de incertidumbre aumenta. Encuestas que cambian cada semana y un debate público cada vez más intenso forman parte del escenario. En ese contexto, es natural que muchos inversionistas se pregunten si es momento de esperar, ajustar sus portafolios o postergar decisiones financieras relevantes.

