Hoy, querido lector, vengo a contarle un capítulo más de la extensa saga de la reforma pensionaria.

El viernes 26 de junio la Comisión de Trabajo sesionó de manera extraordinaria por la tarde, justo antes de la semana de representación. En dicha sesión se dieron una serie de sucesos a los que vale la pena hacer ‘zoom’. Paso a enumerarlos.

Existía en la agenda de este grupo de trabajo un pedido de reconsideración para votar un predictamen de la congresista Sigrid Bazan, presidenta de la comisión de Trabajo, que incluía varios proyectos sobre la reforma del sistema de pensiones. Este pedido fue retirado. No obstante, la autora del documento había recolectado firmas para presentarlo como un dictamen en minoría, cosa es que posible, según reglamento. Existía ya un dictamen en mayoría que buscaba archivar la fórmula de Bazán, que consignaba 10 firmas, no estando entre ellas la del congresista de Acción Popular Raúl Felipe Doroteo. Esto, a pesar de que el congresista Doroteo había votado en contra del predictamen de la congresista Bazán previamente. ¿Qué pasó? Doroteo cambió de opinión y firmó el dictamen en minoría que impulsaba Bazán. Con su rúbrica, sumaban 10 en el documento. Este empate generó que la comisión volviera a votar. El resultado, en corto, es que el dictamen en minoría fue aprobado y está listo para ir el Pleno.

Pocos realmente se han detenido a ahondar en lo sucedido en esta sesión extraordinaria. Y cómo no, si tremendo enredo regulatorio es no solo poco digerible, sino también poco entendible incluso para los más informados. ¿Es ético que un congresista cambie su voto en medio de un proceso como el descrito? Sí o no, según cada uno, se trata de una práctica bastante común en el parlamento, y que cambia en muchos casos el curso de los temas en discusión, como este caso.

Que este resumen sirva para recordar que la reforma está en juego y el tiempo corre. Así, mientras la comisión de Trabajo avanza incluso con sesiones extraordinarias antes de la semana de representación, la Comisión de Economía aún espera (sentada) el informe del Ejecutivo, que según indicó el ministro Alex Contreras a El Comercio, llegará antes de la quincena de junio.