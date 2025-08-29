Alexis Licci
Alexis Licci

Escucha la noticia

00:0000:00
Para dar paso al futuro, hay que optimizar el presente
Resumen de la noticia por IA
Para dar paso al futuro, hay que optimizar el presente

Para dar paso al futuro, hay que optimizar el presente

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En las últimas décadas, la tecnología móvil ha cambiado radicalmente nuestra forma de vivir y comunicarnos. Pasamos de esperar horas para hacer una llamada, a enviar un mensaje en segundos; de depender de teléfonos fijos, a llevar en el bolsillo herramientas que nos conectan con cualquier parte del mundo.

Sin embargo, este avance no ocurrió de golpe. Cada persona, en su momento, tuvo que adaptarse: aprender a marcar en un celular cuando antes giraba un disco, acostumbrarse a escribir mensajes con teclas numéricas, entender qué era “conectarse a Internet” cuando apareció por primera vez en un teléfono. Al inicio, esos cambios parecían extraños, pero con el tiempo se volvieron parte natural de nuestra vida diaria. Así funciona la tecnología: se transforma y, paulatinamente, nos invita a transformarnos con ella.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

En este camino, hay tecnologías que marcaron una época y luego dieron paso a otras. La red 2G, por ejemplo, fue la puerta de entrada a la comunicación móvil para millones de personas en el país y el mundo. Permitió enviar los primeros mensajes de texto, recibir llamadas en cualquier lugar y sentir, por primera vez, que estábamos realmente conectados. Hoy, sin embargo, su uso es cada vez menor y sus capacidades no responden a las demandas actuales.

Hablar de este proceso es importante porque los cambios tecnológicos no son solo ajustes técnicos necesarios para las empresas o el sector, sino transformaciones inevitables que responden a la evolución natural de la conectividad y que, finalmente, impactan en la vida cotidiana de todas las personas. Decidir cómo y cuándo dar paso a lo nuevo implica pensar en la inclusión digital y en la sostenibilidad —desde el uso más eficiente de la energía y los recursos, hasta la reducción de la huella ambiental—, pero también en la accesibilidad de los dispositivos, en el desarrollo de habilidades digitales y en cómo asegurar que cada persona, sin importar su edad o experiencia, pueda ser parte activa de este avance.

Sin duda, la verdadera transformación tecnológica debe ser inclusiva. Avanzar no significa que unos se queden atrás mientras otros se adelantan; significa asegurarnos de que todos podamos movernos hacia adelante, paso a paso, sin perder la esencia de lo que nos importa: comunicarnos con quienes más queremos. Este enfoque debe convertirse en un nuevo paradigma, uno que no solo impulse la innovación, sino que también nos ayude como sociedad a cerrar la brecha digital y garantizar que las oportunidades de la tecnología estén al alcance de todos.

En Entel siempre hemos entendido la naturaleza de la tecnología: su constante evolución, su capacidad de transformar realidades y la importancia de adaptarnos para aprovecharla al máximo. Estamos preparados para seguir acompañando a los peruanos en este camino; porque en cada etapa de cambio, hemos trabajado con la convicción de ofrecer soluciones que brinden acceso, seguridad y confianza. Y así continuaremos, impulsando progresos que acerquen el futuro a cada persona y garantizando que, en este camino hacia adelante, nadie se quede atrás.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC