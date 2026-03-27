La conectividad dejó de ser solo velocidad. Hoy se trata de vivir experiencias al instante y desde distintos lugares. Para comprobarlo, Entel llevó su potenciada red 5G a un nuevo escenario: una clase de Síclo transmitida en simultáneo y en vivo.

La activación conectó dos puntos; entre Lima Metropolitana y el Boulevard de Asia, para demostrar que su nueva red 5G no solo es rápida, sino que está preparada para sostener experiencias exigentes, donde la estabilidad, la baja latencia y la sincronización marcan notablemente la diferencia.

Dos lugares, una sola experiencia

La clase fue coliderada por dos instructores: uno desde San Isidro y otro desde Asia. Los asistentes, que se encontraban en Asia, seguían cada movimiento en el momento. La transmisión permitió que la sesión se llevara a cabo como si ambos instructores compartieran la misma sala, confirmando que esta tecnología está diseñada para acompañar dinámicas en vivo.

El nuevo 5G puesto a prueba

A diferencia de una demostración técnica, esta activación trasladó la promesa del nuevo 5G a un contexto real: movimiento constante, transmisión en vivo, interacción y dispositivos conectados al mismo tiempo. Todo, sostenido por una red capaz de responder con la solidez que hoy demandan los usuarios.

La experiencia con Síclo evidenció que el nuevo 5G de Entel no es solo una mejora tecnológica, sino una plataforma que habilita nuevas formas de vivir el entretenimiento, el deporte y las experiencias compartidas.

Señal Power que se siente

Entel continúa fortalecimiento su red para llevar la conectividad a otro nivel. No se trata solo de descargar más rápido, sino de hacer posible lo que antes parecía limitado por la distancia.

Porque cuando la señal responde la experiencia mejora. Y ahí es donde el nuevo 5G de Entel demuestra por qué es una verdadera Señal Power.

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