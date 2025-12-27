¿Qué nos deparan los astros?

Cada cierto tiempo, cuando la política se agita y la economía entra en zona de turbulencia, reaparece la tentación de mirar el futuro como quien hojea el horóscopo. ¿Qué fuerzas se cruzan y qué escenarios razonables se abren para el Perú el 2026 y 2027? Tenemos tres elementos decisivos.

El primero es la economía mundial. El escenario internacional es de crecimiento estable, pero modesto. Estados Unidos desacelera sin caer en recesión, China crece menos que en décadas pasadas y Europa sigue débil. Persisten riesgos como tensiones comerciales, alzas arancelarias y episodios de volatilidad financiera. Al mismo tiempo, las tasas de interés globales empiezan a bajar, aunque con cautela.

El segundo elemento son los shocks. Aquí tenemos dos vectores claves. Uno es el ciclo de los ‘commodities’. Hoy los términos de intercambio se mantienen elevados, impulsados por precios altos del cobre y del oro, asociados a la transición energética y a nuevas tecnologías. Mientras ese ciclo continúe, la economía cuenta con un soporte relevante en inversión, recaudación y balanza externa. El otro es el clima. Por ahora, no se anticipa un Fenómeno de El Niño significativo, lo que reduce riesgos inflacionarios y productivos. En el Perú, la ausencia de shocks climáticos es una buena noticia, aunque nunca una garantía.

El tercer elemento es, inevitablemente, político. El contexto electoral introduce una dosis elevada de incertidumbre sobre el rumbo económico. No solo por quién gane, sino por las señales que se envíen respecto a reglas de juego, disciplina fiscal e inversión privada. La evidencia muestra que los ciclos electorales tienden a frenar decisiones de inversión, especialmente cuando existe riesgo de giros populistas o deterioro institucional. En un país altamente fragmentado, este factor pesa más de lo que suele admitirse.

De la combinación de estos tres elementos surgen tres escenarios para el Perú. En el escenario base, el mundo crece poco, pero sin sobresaltos, no se materializan shocks climáticos ni una caída abrupta de los ‘commodities’, y el proceso electoral concluye con un gobierno que preserva los pilares macroeconómicos actuales. En ese contexto, creceríamos alrededor de 3% en 2026 y 2027.

En el escenario optimista, los precios de exportación se mantienen elevados, se acelera la inversión y el nuevo gobierno envía señales claras de estabilidad y responsabilidad fiscal. El crecimiento podría acercarse a 3,5%–4,0%. En el escenario pesimista, en cambio, el ciclo de ‘commodities’ se debilita y un mal resultado electoral erosiona la confianza. La inversión se posterga y el crecimiento cae hacia rangos de 2%–1,5%.

Lo que ocurra en el cruce entre economía global, shocks y política definirá si el Perú se resigna a crecer poco o aprovecha, por fin, una oportunidad que aún está sobre la mesa. En resumen, como diría una conocida astróloga peruana, “que los astros te sean propicios”.