El exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló que es prioritario que el Gobierno resuelva los conflictos mineros que tienen paralizados Cuajone. Asimismo, que se agilicen otros proyectos mineros, como la ampliación de Las Bambas.

“Me parece urgente que se ponga en marcha Cuajone y que los problemas que hay en Las Bambas se resuelvan. En Las Bambas está en cuestión la ampliación hacia el siguiente tajo, eso tiene que resolverse, porque es importante que la inversión minera siga”, dijo durante el programa Sin Medias Tintas.

Francke también se refirió al impacto negativo que tiene la inestabilidad del Gobierno en el nivel de competitividad del país, sobre todo en el sector minero, ya que los conflictos generan un estancamiento en la actividad económica.

“La paralización de Cuajone me parece grave, ya tiene una buena temporada parada y eso no debe admitirse. Se debe promover lo máximo posible que los proyectos mineros salgan adelante. Este año empezamos a producir Quellaveco, está el nuevo tajo de Las Bambas y hay otros proyectos mineros, como Zafranal, que necesitan un empuje”, agrega.

En esa línea, Francke plantea como una solución que las mineras inviertan en las zonas de influencia para amortiguar los conflictos sociales.

Incluso , que las mineras podrían realizar obras por impuestos, es decir que aporten poco mas, pero “destinar estos fondos para que las comunidades tengan un mejor estándar de vida, de forma que están contentas y así se evitan conflictos”.