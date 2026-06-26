La aerolínea Turkish Airlines proyecta comenzar operaciones hacia el Perú durante el 2027, luego de que se destrabaran las autorizaciones necesarias para habilitar la ruta Estambul-Caracas-Lima, informó este viernes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según explicó el sector, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) trabajó junto con la Cancillería peruana y las autoridades aeronáuticas de Venezuela y Turquía para obtener los derechos de quinta libertad que permitirán a la compañía operar el tramo entre Caracas y Lima. La autorización fue otorgada el 23 de junio.

Con este avance, Turkish Airlines podrá incorporar al Perú dentro de su red internacional mediante una conexión con escala en Caracas, ampliando el acceso desde Lima hacia los más de 300 destinos que la compañía atiende a través de su centro de operaciones en Estambul. El Gobierno sostiene que esta incorporación contribuirá a fortalecer el turismo, el intercambio comercial, las inversiones y el transporte internacional de carga.

El MTC precisó que representantes de la aerolínea y de la DGAC mantienen reuniones técnicas para completar los trámites regulatorios y operativos pendientes. Estas coordinaciones permitirán definir el cronograma definitivo de implementación antes del inicio de los vuelos previsto para el próximo año.

La llegada de Turkish Airlines representa un nuevo paso en la expansión de la conectividad aérea internacional del país. Días atrás, la propia compañía había informado al mercado su decisión de incorporar a Lima dentro de sus operaciones regulares, aunque entonces no había precisado una fecha para el inicio del servicio.