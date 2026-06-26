La aerolínea Turkish Airlines proyecta comenzar operaciones hacia el Perú durante el 2027, luego de que se destrabaran las autorizaciones necesarias para habilitar la ruta Estambul-Caracas-Lima, informó este viernes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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