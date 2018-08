Más del 70% de trabajadores peruanos espera formar su empresa en 10 años

El 71% de trabajadores peruanos prevé que en diez años contará con una empresa propia, proporción que está por encima del promedio regional (56%), según el estudio “Actualidad del mercado laboral en Latinoamérica”, elaborado por Adecco.

Las cifras del sondeo efectuado en ocho países de América Latina revelan que menos personas postularán a empresas convencionales, por lo que los métodos de reclutamiento tendrán que innovar y las organizaciones necesitarán ofrecer a sus colaboradores un equilibrio entre su vida personal y profesional.

Esta conclusión también se explica por la alta confianza que tienen los emprendedores de la región: un 87% expresa que cuenta con habilidades y competencias para desempeñarse en el ámbito laboral por su cuenta, mientras que otro 13% considera que aún necesita capacitación.

En el caso peruano, los trabajadores peruanos encuestados se ven motivados a formar su propia empresa porque las condiciones laborales actuales que no se ajustan a sus necesidades, señala el estudio.

¿Cómo te ves en diez años en relación a lo laboral

De otro lado, un 26% de los peruanos señala que su empresa y/o jefes directos no son flexibles con el horario. Además, el 44% considera que la remuneración no es justa porque no está acorde con las funciones que cumple en la empresa, pero pese a ello se mantienen en su puesto pues el ambiente laboral es favorable.

No obstante, de encontrar un trabajo con mejores condiciones laborales, un 32% no dudaría en abandonar su centro de labores.

Ante estos resultados, el estudio sugiere a las empresas mejorar sus condiciones laborales y migrar hacia un esquema más flexible que favorezca a sus colaboradores, pues la satisfacción de estos últimos se incrementaría gracias a estas medidas.

MODALIDADES DE TRABAJO

El estudio también hace un sondeo de las modalidades de trabajo en la región. En el Perú, cerca de 11% de los trabajadores son freelancers, una de las proporciones más altas de la región. El 19% de los trabajadores son emprendedores; mientras que el 70% son dependientes.

En el Perú: ¿Cuál es tu modalidad de trabajo?

Brasil cuenta con la proporción más grande de trabajadores dependientes (83%). En tanto, el 23% de la masa laboral en Colombia son emprendedores.