AFIN: “Continuidad de políticas públicas es clave para garantizar estabilidad y desarrollo”

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) considera que, en el actual contexto político, el país requiere garantizar la continuidad de las políticas públicas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas al cierre de brechas en infraestructura de servicios públicos.

PUEDES VER: El detrás de cámaras de las candidaturas para reemplazar a José Jerí

La entidad indicó que la interrupción de políticas públicas y el cambio de cuadros técnicos en sectores clave genera retrasos y sobrecostos.

“El Perú mantiene desafíos urgentes en salud, educación, transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Estos sectores demandan planificación de largo plazo, ejecución planificada y por ende, coordinación técnica permanente. La interrupción de políticas públicas y el cambio de cuadros técnicos en sectores clave genera retrasos, sobrecostos y afecta la confianza necesaria para impulsar nuevas inversiones”, se lee en el comunicado.

Del mismo modo, remarcaron que los procesos en curso, contratos vigentes y proyectos en ejecución necesitan un entorno institucional que garantice coherencia y continuidad en la toma de decisiones.

MÁS INFORMACIÓN: Indecopi impone medidas cautelares contra dos empresas inmobiliarias por la presunta venta de lotes sin saneamiento legal

“Cualquier retroceso o cambio abrupto impacta directamente en el desarrollo económico y en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, indicaron.

AFIN reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional y la promoción de políticas públicas sostenidas en el tiempo, como condición indispensable para atraer inversión.

“La continuidad no es inmovilismo; es responsabilidad con el país y con los millones de peruanos que dependen de más y mejores servicios públicos”, concluyeron.