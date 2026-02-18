Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

AFIN se pronunció ante el actual contexto político, donde esta tarde el Congreso elige al sucesor de José Jerí. Foto: GEC.
AFIN se pronunció ante el actual contexto político, donde esta tarde el Congreso elige al sucesor de José Jerí. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) considera que, en el actual contexto político, el país requiere garantizar la continuidad de las políticas públicas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas al cierre de brechas en infraestructura de servicios públicos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

AFIN: “Continuidad de políticas públicas es clave para garantizar estabilidad y desarrollo”
Perú

AFIN: “Continuidad de políticas públicas es clave para garantizar estabilidad y desarrollo”

Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este miércoles 18 de febrero?
Perú

Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este miércoles 18 de febrero?

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?
Día 1

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?

Indecopi multa con S/ 117.920 a Integratel, antes Telefónica del Perú, por no entregar información en investigación por llamadas spam
Perú

Indecopi multa con S/ 117.920 a Integratel, antes Telefónica del Perú, por no entregar información en investigación por llamadas spam