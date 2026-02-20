Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

AFIN hizo un llamado a la responsabilidad de los actores políticos y sociales para priorizar el fortalecimiento institucional. Foto: GEC.
AFIN hizo un llamado a la responsabilidad de los actores políticos y sociales para priorizar el fortalecimiento institucional. Foto: GEC.
/ SYSTEM
Por Redacción EC

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) reafirmó que la institucionalidad y el equilibrio de poderes constituyen pilares esenciales para la democracia en el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cencosud inicia la construcción de su tercer Supermercado Wong en Trujillo
Perú

Cencosud inicia la construcción de su tercer Supermercado Wong en Trujillo

AFIN: “La estabilidad institucional es la base para garantizar nuestra democracia”
Perú

AFIN: “La estabilidad institucional es la base para garantizar nuestra democracia”

El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López: esto fue lo que sucedió
Perú

El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López: esto fue lo que sucedió

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?
Perú

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?