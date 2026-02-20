AFIN: “La estabilidad institucional es la base para garantizar nuestra democracia”

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) reafirmó que la institucionalidad y el equilibrio de poderes constituyen pilares esenciales para la democracia en el país.

“En un contexto marcado por la incertidumbre, con procesos poco claros y votaciones en secreto sobre decisiones que afectan la vida de todos los peruanos, resulta fundamental respetar las reglas, los procedimientos democráticos y fortalecer las instituciones, en lugar de debilitarlas como ha ocurrido en los últimos años”, se lee en el comunicado.

Instaron a alcanzar consensos mínimos y garantizar el respeto al equilibrio de poderes para impulsar el desarrollo en beneficio de todos los peruanos.

“La coyuntura no debe hacernos olvidar la gran tarea de integrar al país en su conjunto, asegurando que cada región y cada ciudadano participe en el progreso nacional”, agregó AFIN.

La institución también hizo un llamado a la responsabilidad de los actores políticos y sociales para priorizar el fortalecimiento institucional como condición para la inversión, la generación de empleo y la mejora de los servicios públicos, garantizando la continuidad de los equipos técnicos en cada sector.