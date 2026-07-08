Si se analiza la inflación SAE sin transporte, esta llegó a 1,6%interanual, 3 puntos porcentuales menos que lo registrado por la inflación SAE, explicó el BCR. Foto: GEC.
Si se analiza la inflación SAE sin transporte, esta llegó a 1,6%interanual, 3 puntos porcentuales menos que lo registrado por la inflación SAE, explicó el BCR. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la inflación interanual fue 4,0% en junio de 2026, en tanto que la inflación Sin Alimentos y Energía (SAE) de los últimos 12 meses registró 4,5%.

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