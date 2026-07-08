El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la inflación interanual fue 4,0% en junio de 2026, en tanto que la inflación Sin Alimentos y Energía (SAE) de los últimos 12 meses registró 4,5%.

Sin embargo, si se analiza la inflación SAE sin transporte, esta llegó a 1,6%interanual, 3 puntos porcentuales menos que lo registrado por la inflación SAE.

Esto está asociado al impacto de la variación en los precios del rubro Transporte que llegó a 18,3% en los últimos 12 meses, que reflejó a su vez las alzas en los precios de los combustibles para vehículos registradas en marzo y abril.

Asimismo, la variación promedio móvil 3 meses anualizada de la serie desestacionalizada de la inflación SAE sin transporte fue de 1,7% en junio de 2026.

Según el Banco Central de Reserva, esta tasa es mayor a la registrada en el mes previo (1,5%).