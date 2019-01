Capeco: Gobernadores anti mineros amenazan impulso de la inversión privada

Según la última Encuesta de Expectativas desarrollada por Capeco, el sector construcción crecerá 5,06% en el 2019, liderado por la infraestructura privada. Así, el principal riesgo para el crecimiento del sector sería el de cambios en la cartera de inversión privada establecida por el Gobierno, tras la elección de autoridades regionales anti mineras en zonas de gran relevancia minera.

Para este y el próximo año, la cartera de proyectos de inversión privada suma US$19.000 millones; sin embargo Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, estimó que "poco más de la mitad de esta inversión corresponde a proyectos mineros y el 25% a grandes obras de infraestructura y estos proyectos son los más difíciles de concretar".

A ello, subrayó, se suma las posiciones anti mineras que los gobernadores regionales han hecho conocido antes de asumir sus funciones. En base a la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Valdivia señaló que el 45% de las inversiones mineras se localizan en cinco regiones con gobernadores regionales anti mineros.

"Eso genera una gran contingencia porque además lo programas del gobierno para aliviar esa tensión [anti minera] están en una situación muy preliminar. El Fondo de Adelanto Social para el próximo año es de S/50 millones, con esa cifra no vamos a hacer mucho si es que la política, y parece que va a ser así, entra en esta situación. Hay una gran contingencia de que esta cifra pueda ser corregida", explicó.

El Gobierno apuesta por el crecimiento de la inversión privada para este 2019, luego de tres años de caídas, una de crecimiento marginal y en el 2018 se estima una recuperación de 4,7%, según el Banco Central de Reserva (BCR).

De otro lado, la inversión pública -principal motor de la construcción en el 2018- perdería impulso este año, considerando los bajos niveles de ejecución por los gobernadores regionales nuevos. La ejecución de las obras de Reconstrucción serían mayores, añadió Valdivia, pero aún por debajo de los estimados del Gobierno.

"El programa de reconstrucción tendrá un mayor nivel de ejecución este año. Ahora, llegar a los S/7.000 millones que se piensa me parece complicado. Nosotros siempre hemos dicho que la reconstrucción no va a acabar en el 2019. Va a haber un crecimiento de la ejecución pero no como se esperaba", comentó.