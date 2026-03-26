El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la inversión minera en enero de 2026 alcanzó los US$398 millones, lo que representa un incremento de 8,9% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado por el dinamismo de los rubros de Infraestructura (+83,3%) y Exploración (+32,9%).

A nivel territorial, la inversión se concentró en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Ica y Apurímac, que en conjunto representaron cerca del 49,6% del total nacional, según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) que publica mensualmente la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Minem.

El rubro Infraestructura registró inversiones por US$112 millones en enero de 2026, lo que significó un crecimiento de 83,3% en comparación con enero de 2025, producto de la ejecución de obras destinadas al fortalecimiento de instalaciones, ampliación de capacidades operativas y mejora de los sistemas de soporte productivo en diversas unidades mineras del país.

Por su parte, la inversión en el rubro Exploración ascendió a US$52 millones, un crecimiento de 32,9% en relación a enero de 2025, explicado principalmente por los avances en las campañas de perforación y estudios geológicos en las Unidades Económicas Administrativas “CMZ 3” y “CMZ 4” del proyecto Zafranal.

Para el Minem, el notable incremento en Infraestructura responde al mayor ritmo de ejecución de obras vinculadas a ampliaciones, sostenimiento operativo y mejoras logísticas en diversas unidades mineras, mientras que el crecimiento en Exploración refleja la continuidad de campañas orientadas a la reposición y ampliación de recursos minerales.

Por otro lado, la inversión en el rubro Desarrollo y Preparación, en el primer mes del año, ascendió a US$70 millones, registrando un incremento de 1,5% en comparación con enero de 2025; mientras que el rubro Equipamiento Minero, las inversiones alcanzaron los US$48 millones, registrando una contracción de 19,5% respecto a enero de 2025.

En lo referido a la inversión en el rubro Planta de Beneficio, en enero de 2026, este indicador alcanzó los US$75 millones, que representó una ligera disminución de 4,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.