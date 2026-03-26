Resumen

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La inversión en el rubro Exploración ascendió a US$52 millones, un crecimiento de 32,9% en relación a enero de 2025 Foto: GEC.
La inversión en el rubro Exploración ascendió a US$52 millones, un crecimiento de 32,9% en relación a enero de 2025 Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la inversión minera en enero de 2026 alcanzó los US$398 millones, lo que representa un incremento de 8,9% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado por el dinamismo de los rubros de Infraestructura (+83,3%) y Exploración (+32,9%).

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