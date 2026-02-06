Capeco plantea soluciones para hacer efectiva la política general de Gobierno

El gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Arévalo, participó hoy en una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el marco de las reuniones sectoriales que viene sosteniendo el Gobierno con representantes del sector privado.

El encuentro fue encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y contó con la participación de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Stella Mera Gómez; la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles; y el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján.

Durante la reunión, el premier Álvarez destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para el desarrollo del país. “Somos un país sumamente peculiar, donde lo único que nos puede salvar, a mediano y largo plazo, es la articulación entre una clase política emergente y una clase empresarial profundamente vinculada con la producción”, señaló.

Por su parte, Jorge Arévalo reconoció el esfuerzo del Gobierno por establecer una Política General de Gobierno 2025–2026, cuyos ejes abordan problemas estructurales del país como la inseguridad ciudadana, la reactivación económica, el destrabe de inversiones, el fortalecimiento institucional y el cierre de brechas sociales, en particular en materia de vivienda.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, Arévalo advirtió que el sector construcción es uno de los más afectados por la extorsión y el crimen organizado. Recordó que Capeco ha trabajado de manera coordinada con el Ministerio del Interior en propuestas concretas, como la integración de cámaras privadas al sistema de videovigilancia, la promoción de mecanismos de denuncia anónima y la elaboración de una guía antiextorsión para obras, las cuales, indicó, aún no han sido implementadas por el Estado, pese a su urgencia.

Respecto a la predictibilidad para las inversiones, expresó su preocupación por la falta de recursos para financiar la continuidad de las obras públicas en sus distintas modalidades.

En ese sentido, solicitó mayor claridad en los criterios de priorización del presupuesto público, a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los proyectos de inversión, haciendo énfasis en que se deben culminar las obras de prevención en el norte del país dado que un nuevo fenómeno del niño podría afectar el avance actual de las obras.

Asimismo, planteó la necesidad de reforzar la revisión y verificación de la información presentada por empresas extranjeras para acreditar su experiencia y capacidad de contratación, dado que en muchos casos se trata de documentación sin traducción oficial ni certificación consular. Subrayó que resulta indispensable una verificación exhaustiva antes de que dichas empresas puedan acceder a la buena pro en licitaciones de obras públicas.

Finalmente, Arévalo enfatizó la urgencia de incrementar el presupuesto asignado para el año 2026 a los programas Mivivienda y Techo Propio, ya que el monto actualmente previsto pone en riesgo la continuidad y el cumplimiento de la política nacional de vivienda social.