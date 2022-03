Las exportaciones peruanas en el mes de febrero habrían alcanzado los US$ 4.595 millones, un incremento de 7% respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo a las cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

En el mes de análisis, China figura como el principal destino de las exportaciones peruanas con envíos de US$ 1.264 millones, significando una caída de 27,79% frente a lo registrado en febrero del año 2021.

“Esta variación negativa se explicaría a los signos de desaceleración económica presentes en los últimos meses, sumado a las medidas de confinamiento y restricciones en determinadas ciudades a causa de nuevos brotes de la COVID-19, las cuales paralizan las actividades económicas, entre ellas la actividad industrial, por lo tanto, se observa una menor demanda de materias primas e insumos intermedios importados”, indicó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

El segundo mercado importante para Perú es Estados Unidos, destino al cual se enviaron US$ 683 millones (+53,32%); le siguen Corea del Sur, US$ 350 millones (+105,87%); India, US$ 261 millones (+58,70%); Canadá, US$ 193 millones (-9,45%); Reino Unido, US$ 167 millones (+799,82%); Suiza, US$ 160 millones (-0,64%); Brasil, US$ 142 millones (+40,93%); Japón, US$ 139 millones (+18,21%); y Chile, US$ 125 millones (+21,19%).

De este listado se puede observar que, entre los principales destinos de las exportaciones peruanas, siete de ellos mostraron variaciones positivas en relación a febrero del año 2021. Estos son Estados Unidos, Corea del Sur, India, Reino Unido, Brasil, Japón, y Chile.

Líneas de producto

El Idexcam también identificó las principales líneas de producto exportados por el Perú. Aquí destacan los envíos de minerales de cobre los que habrían sumado 406,691 toneladas por el valor de US$ 935 millones, 33,1% menos en cuanto a cantidad y 30,3% más en cuanto al valor.

Le siguen las barras de oro con 34 toneladas (+1,7%) por US$ 613 millones (+18,9%); gas natural licuado, 332.688 toneladas (+18,4%) por US$ 328 millones (+439,9%); cátodos de cobre refinado, 32.685 toneladas (+62,3%) por US$ 324 millones (+102,6%); uvas frescas, 80.393 toneladas (+20,3%) por US$ 210 millones (+49,3%); harina de pescado, 123.650 toneladas (-22,4%) por US$ 195 millones (-14,3%); café sin tostar y sin descafeinar, 25.300 toneladas (+413,5%) por US$ 117 millones (+792,4%); minerales de zinc, 79,331 toneladas (-56,1%) por US$ 96 millones (-41,2%); minerales de plata, 31.464 toneladas (+109,6%) por US$ 72 millones (+83%); y estaño sin alear, 1.456 toneladas (-23,9%) por US$ 65 millones (+22,7%).

De la misma manera, las principales líneas de productos exportadas pertenecientes al macro sector tradicional durante febrero del 2022 fueron los minerales de cobre, cuyo desempeño ha caído, en parte por la menor demanda de China, entre otros factores internacionales; seguido de las barras de oro; el gas natural licuado, cuyo desempeño mejoró debido al incremento en el precio a nivel internacional; cátodos de cobre refinado; y la harina de pescado.

En tanto, en el macro sector no tradicional destacaron las uvas frescas, de las cuales se exportaron 80,393 toneladas (+20,3%) por US$ 210 millones (+49,3%); mangos frescos, 51.601 toneladas (-21,8%) por US$ 63 millones (-18,8%); alambre de cobre refinado, en la que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 6 mm, 4.575 toneladas (+57,3%) por US$ 47 millones (+87,1%); mangos congelados, 17.859 toneladas (+4,7%) por US$ 35 millones (+15,7%); y arándanos frescos, 6.107 toneladas (+140,6%) por US$ 34 millones (+129,9%).