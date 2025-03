La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es un beneficio social que brindan las empresas a sus trabajadores como una previsión ante las contingencias que podrían originarse a raíz de una desvinculación laboral. Sea por despido, renuncia o fin de contrato, el colaborador podrá disponer de los fondos acumulados para cubrir sus necesidades.

Hoy solo hay dos formas de liberar la CTS, vía despido o renuncia, y cuando se tiene el excedente de 4 sueldos brutos. Eso quiere decir que si gana S/ 3 mil mensuales y tiene más de S/ 12 mil en su cuenta CTS podrá retirar una parte de este monto.

Durante la pandemia, en el 2020, se autorizaron retiros excepcionales a raíz de la crisis económica mundial generada por la COVID-19. Desde aquella fecha, se han implementado medidas similares hasta finales del 2024.

Para Jorge Carrillo, experto en finanzas de la Pacífico Business School, liberar el retiro de la CTS afectaría a los trabajadores porque si bien podría generar un efecto positivo en el consumo, podría dejarlos desamparados ante el desempleo.

“El problema es que ante un despido, las personas no tendrían cómo sobrevivir hasta encontrar un nuevo trabajo. La gente queda desprotegida y al final tienen pan para hoy, hambre mañana”, recalcó Carrillo.

La CTS es equivalente a una remuneración mensual por año en el régimen general y media remuneración por año en el régimen de pequeñas empresas.

Los depósitos de la CTS se realizan de la siguiente manera:

En mayo (hasta el día 15) por el período de noviembre a abril.

En noviembre (hasta el día 15) por el período de mayo a octubre.

Si el trabajador tiene menos de un año de servicio, el cálculo se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado.

Lo último sobre la CTS

El pasado 18 de marzo la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, debatió y votó a favor del retiro de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Según la propuesta legislativa, como disposición complementaria transitoria, se autoriza la disposición del 100% de los depósitos de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2026.

También, se plantea modificar la ley de CTS para permitir que los trabajadores diagnosticados con cáncer o alguna enfermedad terminal puedan realizar el retiro del 100% de sus depósitos CTS y de los intereses acumulados, cuando acrediten dichas enfermedades.

El predictamen reúne varios de los 16 proyectos de ley presentados - hasta ahora - con diferentes fórmulas de acceso a estas cuentas, se aprobó con amplia mayoría.

Jorge Carrillo, experto en finanzas de la Pacífico Business School, precisó que lo que hicieron los congresistas que presentaron estas propuestas es un “refrito” de lo que se hizo ya en el 2020 y con la justificación de la crisis económica que ya parece “trillada” porque se repite todos los años.

El proyecto de ley que aprobó la Comisión de Trabajo y pasará al Pleno para la última aprobación.

En tanto, Katy Noriega, asociada principal del área Laboral del PPU, criticó la necesidad de una nueva aprobación debido a que este dinero - en situaciones críticas - los trabajadores no entienden su valor y antepone la necesidad.

“El fin de la CTS no es cubrir una situación de emergencia, no es cubrir una enfermedad, sino más bien cubrir la eventualidad del desempleo, y este fin no se cubriría si se dispone de los retiros anticipadamente”, añadió.

Durante la sustentación del predictamen se precisó que las proyecciones del crecimiento económico 2025-2026 son de 2,5% cada año, por lo que es importante aprobar el retiro hasta el 2026, a fin de contribuir con el consumo a la economía del país.

Además, se indicó que esta nueva propuesta ayudará a que más de 19.000 pacientes de cáncer accedan a nuevos ingresos de forma permanente, que les permitirá afrontar los gastos de la enfermedad.

El proyecto de ley que aprobó la Comisión de Trabajo y pasará al Pleno para la última aprobación, permitirá a los trabajadores que se encuentren en planilla sacar los montos hasta finales del 2026.