Durante la CADE Ejecutivos 2023, realizada en Cusco, este Diario conversó con el economista David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad (CPC) acerca de su análisis de la economía, medidas ante la informalidad y su postura respecto a las últimas medidas del Gobierno para reactivar la economía, que ya anota su tercer trimestre a la baja.

- ¿Qué reformas pueden ponerse en práctica para afrontar la informalidad?

Hay que partir por el diagnóstico, contratar a un trabajador de manera formal es inalcanzable para el común de las personas.. Según los cálculos que hace el BID, un trabajador promedio le cuesta a una empresa 70% del salario base formal, y si tomo de base el informal, ahí cuesta más del 100%. No hay un incentivo monetario real para este tipo de contrataciones, lo que termina pasando es que ante las facilidades tributarias para las empresas de menor tamaño que están en sistemas como el RUS. apenas pasan el umbral para ser una empresa de menor tamaño, te empiezan a supervisar como si fueras una super gran empresa. Así que de tener un sistema bastante ligero y fácil para ellos, a tener que llevar una serie de requisitos, formas de contratar trabajadores, se le añade ese costo adicional. Por eso lo que ves es que las empresas que están pasando el umbral, prefieren fraccionarse, quedarse pequeñas, atomizarse y si te quedas pequeña produces menos,, contratas trabajadores de menos productividad y te quedas ahí.

Es así que una medida que trabajamos desde el año pasado, el sistema tanto tributario siga una senda progresiva, y a medida que incrementa ingresos, vas pensando a diferentes tasas marginales de contribución o de pago de impuestos, para que no sea tan dramático el saldo..

- ¿El momento para aplicarlas es ahora, a pesar a la situación económica?

Tiene que ser ahora, porque lo que se tiene que utilizar es la ventana de oportunidad que te brinda una crisis, ya que justo cuando se ve la situación dramática, que no hay salida, que el país se está informalizando de una manera acelerada, cuando estamos en crisis porque poco a poco nos direccionamos hacia el abismo. Pero para hacer eso hay que tener ambición, perder miedo a no tener el soporte en el Congreso porque claramente este Gobierno son un conjunto de acuerdos con un equilibrio precario para gobernar hasta el 2026.

Eso significa llegar a ese año haciendo poco, sin molestar, “sin romper huevos para hacer tortillas” y ese es un objetivo egoísta e injusto con los peruanos. Si asumió el Gobierno, la responsabilidad hasta el 2026, es para que gobierne como tiene que gobernar, con ambición, con reformas profundas, sabiendo que estamos en la mayor crisis y no solamente con el objetivo de querer durar. Esa no es la manera de gobernar.

David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, en el CADE Ejecutivos 2022. (Foto: GEC)

- El MEF anunció que se tomarán 25 medidas con el Plan Unidos, ¿cómo las ve?

Son condiciones necesarias, pero no suficientes. Están en lo correcto, quien no va a estar de acuerdo con destinar todos nuestros esfuerzos a que salgan todos los megaproyectos, a generar una mayor simplificación en los trámites, hay una pregunta ahí de cómo lo vas a hacer, El tema es que ante la situación grande de desconfianza en la que nos encontramos, necesitas transmitir señales fuertes y potentes, ese es el otro componente que requieres hoy porque cómo combinas este plan con un gobierno que de pronto decide que los lotes petroleros no se liciten y vayan a Petroperú, una empresa quebrada. Ahí dónde está ahí tu señal de la inversión privada, por qué al día de hoy no se plantea una ley que reforme la gobernanza de Petroperú. Sobre eso, ayer escuchamos una respuesta muy tibia del Premier, señalando que sí debería haber más profesionales en Petroperú- Nada que ¡debería’, él tendría que decir “ voy a hacer esto”. Se han dado leyes anti sector privado en el ámbito laboral como la agenda 19.

- Algunas medidas incluyen el destrabe de proyectos que ya estaban en el radar.

Sí, nadie dice que está mal. Resalto que son medidas son pasos necesario pero no suficientes. Es como tener un carro detenido y vengas a echarle gasolina, que serían las 25 medidas, pero no arranca porque la batería no funciona, las llantas están en el piso, por más que traigas tu lista sin no haces algo que haga arrancar el motor, yo le veo un recorrido muy limitado.

- ¿Qué podrá suceder en el 2024? Teniendo en cuenta que la economía no está yendo muy bien. Es más, hay un dato negativo en setiembre, con el que ya se ve tres trimestres a la baja, ¿cuánto impacta en empleo y productividad?

Esto nos señala que los peruanos vamos a tener un año muy complicado. Si nos dejamos guiar por indicadores libres, salvo pesca que puede subir algo, va a seguir siendo malo. El dato adelantado de los gastos de consumo venían peor que en septiembre. Ayer escuchaba al Premier decir que nos íbamos a recuperar en el primer trimestre del 2024 , hoy escuché al ministro que será a mitad del año, más allá de eso lo que vamos a tener son rebotes estadísticos ante el primer semestre malísimo de este año. Y todavía con serias dudas porque vamos a estar en pleno Fenómeno de El Niño (FEN). Y la evidencia de otros FEN muestra que afecta al menos dos trimestres, entonces no lo veo, honestamente. Quizá haya algún rebote estadístico cuando inicie el periodo de reconstrucción, pero vamos a tener la debilidad producto de todas las reformas acumuladas que no se están haciendo.

Tampoco es que el país se ha ido al precipicio con este gobierno. Este gobierno ha llegado y ha asumido las fallas existentes de una década sin reformas, lo que se les critica es que no toman acción.

- El ministro de Economía estará presente en CADE Ejecutivos 2023, ¿qué expectativas tiene con su participación?

Yo quiero resaltar primero lo positivo, es el ministerio que ha tenido mayor compromiso y transmitido mensajes hacia mejorar la inversión privada. Los comentarios que hice son más en posición de gobierno. Seguramente hablará de su ámbito, de su Plan Unidos, de sus 25 medidas, lo que se puede hacer con esas condiciones necesarias. El tema es quién va a hablar de los otros temas como lo que hará que el carro arranque, que son las reformas de Petroperú, el tema de los lote petroleros, ese tipo de cosas se están esperando. De repente nos sorprenden y nos dicen que sí están avanzando en cambios de esos temas emblemáticos.

- Has tocado un tema importante, El problema no necesariamente es el MEF, sino también otros ministerios deberían alinearse.

Sí, yo creería que el ministro debe estar preocupado de que existan esos otros elementos que ponen en riesgo de que su plan funcione. Acá se requiere otro marco en el que se demuestre que tú quieres enfrentar realmente el problema y hacer esos cambios profundos. Y hay dos elementos más para generar confianza. El primero es enfrentar la corrupción, difícilmente hay confianza cuando aparecen investigaciones donde se ve que se aprovechan de recursos del Estado y que va hasta de la cabeza del gobierno. Y segundo, tiene que ver con el equipo, las personas, tienes que tener gente que cree en la inversión. A veces uno encuentra señales de miembros del gabinete que no están en la línea de la inversión. ese tipo de cosas mata cualquier iniciativa o plan de inversión. Se requiere consistencia, hoy más que nunca. Quizá, antes que había más ventaja, crecías y podías flotar un poquito más, hoy el espacio se reduce.