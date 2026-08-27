Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió la sesión en S/3,344, el mismo nivel del cierre previo, en un contexto de movimientos muy leves del DXY (Índice del Dólar de Estados Unidos), que registra un avance de 0,02%. En Latinoamérica, las monedas iniciaron con un sesgo depreciatorio, liderado por el peso colombiano (-0,41%), seguido por el peso chileno (-0,19%), el real brasileño (-0,15%) y el sol (-0,04%).

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