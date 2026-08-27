El precio del dólar abrió la sesión en S/3,344, el mismo nivel del cierre previo, en un contexto de movimientos muy leves del DXY (Índice del Dólar de Estados Unidos), que registra un avance de 0,02%. En Latinoamérica, las monedas iniciaron con un sesgo depreciatorio, liderado por el peso colombiano (-0,41%), seguido por el peso chileno (-0,19%), el real brasileño (-0,15%) y el sol (-0,04%).

“Los datos de Estados Unidos muestran señales mixtas. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se ubicaron en 203 mil, por debajo de las 208 mil esperadas, mientras que el déficit comercial de bienes se amplió hasta US$118.8 mil millones”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Agregó que los inventarios minoristas sin autos (+0,7%) y los inventarios mayoristas (+1,3%) registraron incrementos superiores a lo previsto.

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Huayta indicó que la atención del mercado se concentra en Jackson Hole, donde se esperan señales de la Reserva Federal sobre la trayectoria de las tasas de interés. En commodities, el West Texas Intermediate (WTI) avanza 0,54% hasta US$82,67 por barril, el oro retrocede 0,40% hasta US$4,579 por onza, la plata sube 0,11% hasta US$68,19 y el cobre cae 0,31% hasta US$6.67 por libra.

En el plano local, tras culminar la semana estacional de impuestos corporativos, el movimiento del tipo de cambio durante los próximos días estará condicionado por las negociaciones de los diferentes agentes locales. Huayta añadió que la conferencia de Jackson Hole, que se inicia mañana y tendrá una duración de tres días, tendrá efecto sobre la volatilidad del DXY y los mercados en general.