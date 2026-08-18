En Latinoamérica, el comportamiento fue mixto: el peso colombiano (+1,28%) destacó como la moneda de mejor desempeño, mientras que el real brasileño (-0,16%) mostró una ligera depreciación y el sol peruano (+0,03%) se mantuvo prácticamente estable frente al dólar. (Foto: AFP)
En Latinoamérica, el comportamiento fue mixto: el peso colombiano (+1,28%) destacó como la moneda de mejor desempeño, mientras que el real brasileño (-0,16%) mostró una ligera depreciación y el sol peruano (+0,03%) se mantuvo prácticamente estable frente al dólar. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,364, registrando un avance de (+0,15%) frente al cierre previo, en un contexto de leve apreciación del dólar a nivel global. En Latinoamérica, el comportamiento fue mixto: el peso colombiano (+1,28%) destacó como la moneda de mejor desempeño, mientras que el real brasileño (-0,16%) mostró una ligera depreciación y el sol peruano (+0,03%) se mantuvo prácticamente estable frente al dólar.

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