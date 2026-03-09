El precio del dólar al cierre del lunes 9 de marzo se registró en S/3,4905, con un inicio de S/3,4900, según Renta4 SAB. El promedio de la moneda fue de S/3,4894, con un mínimo de S/3, 48 y máximo de S/3,50.

Durante la jornada se negociaron $231 millones en el mercado spot interbancario, 8% menos del flujo visto el viernes ($249 millones). Además, se registraron vencimientos de swap cambiario venta por S/111 millones por parte del Banco Central de Reserva (BCR) los cuales fueron renovados en su totalidad y se añadieron S/1.480 millones adicionales a vencimientos de 3 y 6 meses.

“A pesar de notar cierta corrección de la moneda por la mañana, en neto el tipo de cambio siguió la tendencia al alza observada desde el martes pasado llegando al nivel más alto desde inicio de año (S/3,50)”, explicó Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

Por su parte, los conflictos entran a su décimo día en Medio Oriente. Irán confirmó a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de Alí Jamenei. Putin ofreció apoyo al nuevo líder, mientras que Donald Trump advirtió que no durará mucho sin su aprobación.

Asimismo, la OTAN derribó un misil iraní sobre Turquía. Estados Unidos e Israel evalúan despliegue terrestre en Irán para asegurar uranio altamente enriquecido que habría sobrevivido a los bombardeos. Hoy el petróleo alcanzó máximos de más de tres años. Los ataques en la región continúan y crecen los temores de una escalada.

MÁS INFORMACIÓN: Indecopi realiza seguimiento al mercado de combustibles ante restricciones de suministro de gas natural

El petróleo WTI superó los US$100/barril, máximo desde mediados del 2022, por los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, ataques a infraestructura en Irán e Israel e interrupciones de producción en productores del Golfo Pérsico. Finalmente, EE.UU. y el G7 anunciaron liberaciones de reservas lo que puede moderar los precios, mientras que los metales preciosos han perdido impulso: el oro cotizó alrededor de US$5,100/oz y la plata cerca de US$84/oz, ambos por debajo de la semana pasada.