El tipo de cambio siguió la tendencia al alza observada desde el martes pasado. (Foto: AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar al cierre del lunes 9 de marzo se registró en S/3,4905, con un inicio de S/3,4900, según Renta4 SAB. El promedio de la moneda fue de S/3,4894, con un mínimo de S/3, 48 y máximo de S/3,50.

