La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) continúa con las operaciones en el ducto de Camisea, ubicado en el kilómetro 43 en el distrito cusqueño de Megantoni.

En ese sentido, indicaron que las condiciones meteorológicas permitieron realizar ocho vuelos de traslado programado, culminando con el envío de maquinaria crítica.

También instalaron la válvula que permitirá colocar el equipo de aislamiento en el ducto de líquidos (LGN) en sus dos extremos (Malvinas y Pisco). Además, se logró montar el equipo de perforación (lado Malvinas) y se instaló el equipo de perforación (lado Pisco).

Asimismo, se realizó monitoreo de agua y suelo, a cargo de SGS del Perú, con protocolos y metodologías acreditadas. “Los resultados evidencian que no hubo derrame y que el hidrocarburo que se liberó hizo combustión sin impactar el suelo ni cuerpos de agua”, señaló TGP.

La empresa también reportó intensas lluvias en el kilómetro 43 que apagaron la llama en el ducto de líquidos. “La extinción de la llama sin que se haya aislado el tramo afectado crea una condición de riesgo que nos obliga a tomar medidas adicionales que permitan continuar con los trabajos de acuerdo al cronograma. Mientras tanto, seguimos avanzando con tareas complementarias que no se ven afectadas por esta condición”, agregaron.

TGP precisó que hoy el clima no es favorable y que hasta el momento continúa la intensa lluvia. Esperan que las condiciones mejoren para reanudar la programación de vuelos. “Sólo queda pendiente el traslado de tuberías de gas y líquidos. En esa línea, se mantiene el cronograma de trabajo de 14 días planificado inicialmente”, finalizaron.