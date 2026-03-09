Resumen

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró la emergencia en el suministro de gas natural en todo el país desde el 1 al 14 de marzo de 2026, lo cual implica la restricción y priorización en el uso de dicho recurso. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
De acuerdo con el informe de Moody’s Local Perú, la interrupción del transporte de gas natural (NG) y líquidos de gas natural (NGL) desde Camisea hacia la costa, como consecuencia de la deflagración ocurrida el domingo 1 de marzo, es un evento de riesgo operativo relevante que genera presiones inmediatas y transversales sobre los perfiles crediticios de diversos sectores de la economía peruana.

