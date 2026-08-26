El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3420 a S/3,3460.(Foto: Agencia Andina)
El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3420 a S/3,3460.(Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3440, sin variación frente al cierre previo, pese al fortalecimiento del billete verde a nivel global, con el DXY (Índice del Dólar de Estados Unidos) avanzando 0,24%. La estabilidad del USDPEN reflejó la presencia de flujos locales que compensaron la mayor fortaleza del dólar en los mercados internacionales.

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