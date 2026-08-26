El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3440, sin variación frente al cierre previo, pese al fortalecimiento del billete verde a nivel global, con el DXY (Índice del Dólar de Estados Unidos) avanzando 0,24%. La estabilidad del USDPEN reflejó la presencia de flujos locales que compensaron la mayor fortaleza del dólar en los mercados internacionales.

“Tras los datos económicos publicados esta mañana, la inflación general medida por el Gasto en Consumo Personal (PCE) se mantuvo elevada en julio, reforzando la preocupación por la persistencia del alza de precios y limitando las expectativas de una flexibilización monetaria en septiembre”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Agregó que el mercado ahora mantiene la atención en el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole, donde buscará señales sobre la trayectoria de las tasas de la Fed.

En los mercados internacionales, Huayta indicó que la corona sueca (-0,85%), el franco suizo (-0,49%), la libra esterlina (-0,39%) y el euro (-0,18%) retrocedieron frente al dólar. En Latinoamérica, el peso colombiano (-1,12%) y el peso chileno (-0,92%) mostraron las mayores depreciaciones. Asimismo, el oro (-1,38%), la plata (-0,87%) y el cobre (-1,58%) registraron pérdidas, mientras el West Texas Intermediate (WTI) (-0,06%) se mantuvo prácticamente sin cambios.

En el plano local, el especialista explicó que continúa la semana impositiva de los corporativos locales, apoyando el flujo de oferta en las negociaciones diarias. El Banco Central de Reserva (BCR) intervino mediante una emisión de Swap Cambiario Compra por S/399.9 millones, mitigando parcialmente la presión apreciatoria del sol. En cuanto a los niveles técnicos, el soporte más cercano se mantiene entre S/3,3400 y S/3,3420.

Mientras que Asvim Asencios, trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino por los corporativos, mientras que la oferta vino principalmente del BCR, que intervino mediante Swaps Cambiario Compra por S/ 399.9 millones, a una tasa promedio de 2,99%.

Además, el tipo de cambio operó en el rango de S/3,3420 a S/3,3460, con un volumen negociado de US$202 millones a un precio promedio de 3,3439. El empleo formal en Perú creció 4,2% interanual en junio, sumando 251 mil nuevos puestos de trabajo, según el BCR. En el sector privado, el empleo avanzó 5,6%, impulsado principalmente por servicios, agro y comercio, mientras que minería registró el mayor crecimiento porcentual (+12,4%) aunque con menor aporte absoluto.

La confianza del consumidor de Estados Unidos, medida por The Conference Board, cayó a 89,4 puntos en agosto, por debajo de los 90,3 esperados y de los 90,2 registrados en julio. El resultado refleja un mayor pesimismo de los consumidores respecto a las condiciones económicas.