Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3700, con una caída de 0,06% frente al cierre previo de S/ 3.3720, pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de elevar su tasa de interés.

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