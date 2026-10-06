El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3700, con una caída de 0,06% frente al cierre previo de S/ 3.3720, pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de elevar su tasa de interés.

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Durante la mañana, el tipo de cambio mantuvo una trayectoria a la baja por ofertas puntuales del sector corporativo e institucional, antes de estabilizarse tras conocerse la decisión en Estados Unidos.

“La Fed elevó por unanimidad su tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevando el rango objetivo a 3,75% - 4,00%, en línea con las expectativas. Además, elevó su previsión de inflación PCE para 2026 de 3,6% a 3,7% y revisó su proyección de crecimiento del PBI de 2,2% a 2,3%, mientras el dot plot mantiene una trayectoria de tasas relativamente elevada”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Tras el anuncio, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó hacia los 99.98 puntos (+0,33%), mientras el rendimiento del Treasury a 10 años se mantuvo cerca del 5%. En las materias primas, el petróleo retrocedió: el WTI cayó 3,06% hasta US$102,26 y el Brent un 2,76% hasta US$106,77. El cobre cerró prácticamente estable (+0,05%), mientras el oro avanzó 0,38% hasta US$4,309.31 por onza.

En el mercado local, la oferta de dólares de corporativos y exportadores habría limitado el impacto de la fortaleza global del dólar sobre el USD/PEN. El BCR colocó Depósitos Overnight por S/4.122.8 millones, a una tasa promedio de 4,25%, y subastó CDV BCRP a seis meses por S/300 millones, contribuyendo a gestionar las condiciones de liquidez ante el vencimiento de S/700 millones en Swaps Cambiarios de Compra.

“El tono más restrictivo de la Fed mantiene un sesgo de soporte para el dólar en las próximas sesiones. La recuperación de la divisa estadounidense a nivel internacional tras la decisión de tasas y las proyecciones publicadas lleva al mercado a tener un nuevo nivel de resistencia en S/3,390 a testar”, agregó Huayta. Durante la sesión se negociaron US$241.2 millones.