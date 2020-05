Fue en mayo del 2018 cuando Uber Eats anunció el inicio de sus operaciones con más de mil motorizados y 300 restaurantes aliados. Hoy, exactamente dos años después, comunicó su salida del mercado peruano.

Las razones que motivaron tal decisión se deben a “las complejidades y costos operativos” que dictan los protocolos sanitarios para la reanudación de actividades. El cese, que se aplicó desde ayer, no involucra a su división de taxis.

“Nos asociamos con cientos de restaurantes para ofrecer una opción de entrega de alimentos conveniente y confiable. Desafortunadamente, hemos decidido descontinuar Uber Eats en el Perú”, finaliza el comunicado. Recordemos que la compañía ya había anunciado el fin de las operaciones de este mismo servicio en otros países. En la siguiente nota, conversamos con algunos expertos de diversos campos para analizar la decisión de la empresa.

Tercero en el mercado

Según la ejecutiva de cuentas de Arellano Consultoría, Lucía Navarro, Uber Eats ocupaba la tercera posición entre las aplicaciones de delivery con mayor preferencia entre los usuarios.

“Hablamos de un mercado que ya estaba por dejar atrás una etapa de crecimiento. Uber Eats, me parece, que incluso fue uno de los primeros que entró, pero notamos que el liderazgo lo tuvieron otros"



De acuerdo con Navarro, los estudios de mercado hechos por la consultora mostraban que Uber Eats no ocupaba las primeras posiciones en categorías como facilidad del uso de la aplicación, desempeño, entre otras. “No tenían una posición competitiva de liderazgo. Algo fundamental para la etapa que se les venía”, explicó.

Estudio de marcas 2020 - Arellano

El presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), Helmut Cáceda, lamentó la salida de esta empresa del país. “No me parece adecuado el mensaje sobre los altos costos operativos. Te golpea si no tienes la cuota de mercado y la demanda adecuada. Si fuera por costos del protocolo, lo mismo pudieron decir Rappi y Glovo”, aseveró.

Cabe recordar que Rappi ya empezó operaciones, mientras que Glovo anunció ayer el inicio de su servicio con una flota menor al 30% de la regular.

Costos y el protocolo

El protocolo para este sector dictamina que los repartidores deben contar con un seguro privado que les otorgará 90 días de cobertura por el COVID-19.

Adicionalmente, deben asistir diariamente a un centro de control, donde deben pasar por un proceso de desinfección. Entre otros puntos, también obliga a las empresas a tener un fondo económico para los trabajadores diagnosticados con la enfermedad.

Para el abogado laboralista del estudio Vinatea & Toyama, Jorge Toyama, hablamos de costos vinculados a la propia realidad del negocio. “Ellos no pueden tener seguro de Essalud ni AFP u ONP porque son independientes; alguien los tiene que contratar. Y la empresa tiene que asumir este costo”, explicó.

En el ámbito mundial ya se discutían los problemas del funcionamiento de estas aplicaciones. Según comenta el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros [Apeseg], Eduardo Morón:

“Acá en el Perú, esa discusión no ha sido grande. En esta situación [de pandemia], ese personal es útil para la venta de negocios, pero lo mínimo que podría esperar es que las empresas se hagan cargo de darle algún nivel de protección”



Morón confirmó que Apeseg está en comunicación con el Ministerio de la Producción para definir montos mínimos para el seguro, puesto que el protocolo no lo indica.

Precisamente, el seguro al que hace referencia Morón y que se encuentra en el protocolo advierte que los trabajadores de los servicios de delivery por aplicativo deberán contar con un seguro privado bajo las siguientes características:

Renta Hospitalaria por COVID-19: A partir del a partir del cuarto día de hospitalización y hasta un máximo de sesenta días.

Indemnización por recuperación: al alta hospitalaria de cuidados intensivos (UCI).

Indemnización por fallecimiento

Orientación médica telefónica las veinticuatro (24) horas

“Se ha definido la cobertura, pero no se ha dado mayores alcances sobre cómo debería aplicarse los montos”, explicó.

