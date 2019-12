El marco macrofiscal establece las siguientes reglas para el sector público no financiero: la deuda pública no debe superar el 30% del PBI, el déficit fiscal no debe ser mayor al 1% del PBI, el gasto no financiero no puede crecer más que el crecimiento promedio de 20 años del PBI y el gasto corriente, excluyendo mantenimiento, no debe crecer por encima del gasto no financiero total.