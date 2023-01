En esta entrevista, Henry Burga comenta la fortaleza que le brinda su familia –la cual trabaja junto a él– para alcanzar el potencial con el que hoy cuenta Alimencorp.

—¿En qué momento de su proceso de crecimiento se encuentra Alimencorp?

Estamos justamente cruzando la frontera entre el crecimiento y la madurez. Me refiero a planes estratégicos, equipo, actividades y decisiones sobre el destino de los recursos más importantes de la organización.

—¿A qué le atribuye usted el haber llegado a ello?

El no perder la sintonía con mi familia, el no perder la esencia que es la materia prima para el crecimiento. A eso añádale técnica, estrategia, maestrías y todo lo que ya conocemos. Una persona con conocimiento pero sin sentimiento no es nada.

—¿Cómo hacer que esa visión refuerce los lazos dentro de la organización?

Es muy complicado. El mantener la estrategia de pertenencia dentro de la organización, mantener todas las aristas juntas. Pero mi fortaleza es que tengo al mejor equipo, que es mi familia.

—¿Cómo ha logrado la compañía mantener una conducta empresarial dentro de su sector?

Alimencorp es una empresa que está vinculada estrechamente a qué es lo que sus clientes están haciendo y van a necesitar. Para eso, tenemos profesionales. No nos enfocamos si somos los primeros o segundos en el mercado. Lo que siempre debemos discutir son las causas: familia, capacitación, cultura empresarial, sostenibilidad, sustentabilidad. Todo ello genera que la empresa se posicione.

—Ello también permite que el motor no se apague. ¿Qué planes tiene Alimencorp a largo plazo?

Alimencorp en un futuro debe pasar de ser una empresa invisible a ser una muy visible. Nos vemos contribuyendo, de alguna manera, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También buscaremos la internacionalización. Ya tenemos un terreno comprado en Ecuador donde posiblemente a fines de este año tendremos una planta.

—¿Cómo tomó la noticia de ser reconocido como Líder Empresarial del Cambio?

Cuando lo recibí, tuve el reconocimiento de mi padre y eso fue lo mejor. El segundo fue el de mi equipo. Hablamos de eso y les dije que el premio es de ellos, esa es la forma como a través de los canales institucionales de la empresa agradezco a todos.