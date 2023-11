El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que la exportación de bienes creció 1% respecto a setiembre pasado, destacando las mayores ventas de bienes tradicionales, que aumentaron en 5,4 % respecto al mismo mes del 2022.

Según el Reporte Mensual de Comercio Exterior de setiembre 2023, el crecimiento de las exportaciones tradicionales fue impulsado por las mayores ventas de minerales metálicos (+11,6 %), principalmente cobre (+13,2 %), oro (+18,5 %), hierro (+47,6 %) y molibdeno (+64 %), así como también por los combustibles (+18,4%), principalmente nafta natural (+55,6%).

Exportaciones no tradicionales

En exportaciones no tradicionales destacaron las ventas acumuladas en minería no metálica y pesca. La primera registró un crecimiento de 36,5 % tras totalizar US$ 716 millones entre enero y setiembre, explicado por el aumento en los envíos de fosfatos de calcio natural (40 %) y antracitas (59 %).

Con relación a la pesca, alcanzó los US$ 1,464 millones, que significó un crecimiento de 17% en el periodo antes señalado, debido a un notorio progreso en las exportaciones de pota (+82%) y ovas de pez volador (+5,7%).

En el rubro agropecuario no tradicional, es preciso mencionar que se registró un leve crecimiento de 0,1% tras sumar US$ 5,739 millones al cierre de los primeros nueve meses del año. Destaca el aumento de las exportaciones de uva y cacao en el ámbito agropecuario (+16,3% y +27,2% respectivamente).

Socios comerciales

El mes de setiembre también consignó cifras positivas para las exportaciones acumuladas del Perú hacia sus dos principales socios comerciales. Los envíos a China acumularon los US$ 17 249 millones entre enero y setiembre, que significó 10,2 % más a lo obtenido en igual periodo del 2022.

Por su parte, los envíos a Estados Unidos sumaron US$ 6 344 millones en el periodo mencionado, creciendo 3,1 % respecto al valor registrado en 2022.