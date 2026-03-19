Resumen

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Fernando de Peña es ingeniero civil industrial PUC y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el desarrollo de centros comerciales en América Latina. Foto: GEC.
Fernando de Peña es ingeniero civil industrial PUC y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el desarrollo de centros comerciales en América Latina. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Grupo Falabella anunció hoy el nombramiento de Fernando de Peña Iver como nuevo presidente de la Compañía. El ejecutivo asume este rol en un momento en que el grupo se encuentra en una etapa de crecimiento y consolidación de su propuesta de valor en Chile y la región.

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