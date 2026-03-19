Grupo Falabella anunció hoy el nombramiento de Fernando de Peña Iver como nuevo presidente de la Compañía. El ejecutivo asume este rol en un momento en que el grupo se encuentra en una etapa de crecimiento y consolidación de su propuesta de valor en Chile y la región.

“Estoy muy feliz y agradecido por haber sido invitado a ser parte del Directorio de Falabella. Un grupo que conozco bien y del que he sido parte por 35 años a través de Mallplaza. Recibir hoy la tarea de presidirlo es un honor y una gran responsabilidad. Espero llevarla adelante con una mirada estratégica, impulsando el crecimiento de la compañía, por medio de un quehacer íntegro y buscando los consensos necesarios para consolidar esta nueva etapa”, afirmó De Peña.

Fernando de Peña es ingeniero civil industrial PUC y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el desarrollo de centros comerciales en América Latina. Durante 35 años fue gerente general de Mallplaza, donde lideró su expansión regional y la transformación del negocio hacia un modelo de centros urbanos que integran comercio, servicios y experiencias para las comunidades.

El gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González Dale, destacó la amplia trayectoria de De Peña. “Su profundo conocimiento del Grupo y de la industria, y su experiencia liderando procesos de crecimiento y transformación, serán muy valiosos para liderar esta etapa de la compañía”, señaló el ejecutivo.

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El nombramiento se produce tras un período de sólido desempeño de la compañía. Durante 2025, Grupo Falabella registró utilidades por US$1.485 millones y un Ebitda récord de US$2.144 millones, impulsado por el buen desempeño de todos sus negocios y la implementación consistente de su estrategia de crecimiento y eficiencia operacional.

“Falabella demostró capacidad para leer el contexto y reconectarse con sus clientes, lo que le ha traído réditos y le ha permitido recuperar la necesaria confianza del mercado. Hoy como directorio tenemos que consolidar esta nueva etapa de crecimiento a través en la ejecución impecable de nuestra estrategia en cada uno de los negocios”, sostuvo De Peña.

En la instancia, también se definió a los integrantes del Comité de Directores, el cual quedó compuesto por la directora independiente Carolina Schmidt -como su presidenta-, Juan Pablo Del Río y Tomás Müller.