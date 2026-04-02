Resumen

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La agencia también relevó la capacidad de la compañía para sostener un desempeño sólido y una disciplina financiera consistente, incluso en un contexto de desafíos estructurales para la industria del retail. Foto: GEC.
La agencia también relevó la capacidad de la compañía para sostener un desempeño sólido y una disciplina financiera consistente, incluso en un contexto de desafíos estructurales para la industria del retail. Foto: GEC.
Por Redacción EC

S&P Global Ratings elevó la clasificación de riesgo de Grupo Falabella desde BB+ a BBB-, con perspectiva estable. Según detalla en su reporte, esto se debe a la mejora consistente en los resultados operacionales de la compañía durante el último año, junto con una importante reducción de deuda y una mayor generación de caja.

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