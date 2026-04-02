S&P Global Ratings elevó la clasificación de riesgo de Grupo Falabella desde BB+ a BBB-, con perspectiva estable. Según detalla en su reporte, esto se debe a la mejora consistente en los resultados operacionales de la compañía durante el último año, junto con una importante reducción de deuda y una mayor generación de caja.

La agencia también relevó la capacidad de la compañía para sostener un desempeño sólido y una disciplina financiera consistente, incluso en un contexto de desafíos estructurales para la industria del retail.

En este sentido, valoró el avance de su estrategia omnicanal, el crecimiento sostenido del e-commerce y la diversificación de su modelo de negocios, que incluye supermercados, mejoramiento del hogar, centros comerciales y banca, lo que contribuye a fortalecer su posicionamiento competitivo en la región.

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“Este cambio en la clasificación es una señal de confianza en la compañía por parte de S&P, esto respalda nuestra solidez financiera y buenos resultados que hemos logrado de manera consecutiva en los últimos trimestres. Contamos con una propuesta de valor robusta en cada uno de nuestros negocios y con una positiva generación de Ebitda, lo que nos permite enfrentar esta nueva etapa de crecimiento con bases firmes”, señaló Alejandro González, CEO de Grupo Falabella.

Por su parte, el CFO de la compañía Juan Pablo Harrison, señaló que “la mejora transversal en nuestras operaciones y la mayor disciplina en la asignación de capital, nos permitieron recuperar el investment grade por parte de las dos agencias clasificadoras internacionales. Durante 2025, la compañía alcanzó un Ebitda récord de US$2.141 millones, con un margen de 14,6%”.