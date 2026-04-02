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Columna de Cesar Puntriano sobre la tercerización laboral y cómo la restricción es ilegal y contradictoria.
Columna de Cesar Puntriano sobre la tercerización laboral y cómo la restricción es ilegal y contradictoria.
Por Redacción Economía

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) saludó la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú de declarar ilegal la prohibición de tercerizar actividades vinculadas al núcleo del negocio, establecida en el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR.

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