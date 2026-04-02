La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) saludó la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú de declarar ilegal la prohibición de tercerizar actividades vinculadas al núcleo del negocio, establecida en el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR.

El fallo se conoció hoy, tras varios años de controversia en torno a la norma, publicada en febrero del 2022 durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

“Esta sentencia no solo corrige una medida que afectaba gravemente la competitividad y el empleo formal, sino que también establece un precedente claro: en el Perú no se puede legislar por decreto restringiendo derechos fundamentales ni distorsionando el funcionamiento de la economía”, señaló el gremio a través de un comunicado.

Asimismo, la SNI sostuvo que la norma generó incertidumbre y tuvo efectos negativos en la economía, al frenar inversiones y poner en riesgo miles de puestos de trabajo formales en sectores clave. “Su eliminación devuelve predictibilidad a las empresas y fortalece la confianza de quienes apuestan por el país”, añadió.

En esa línea, recordó que, desde la publicación del decreto, impulsó acciones para lograr su derogación en la vía judicial.

Finalmente, el gremio reafirmó que la tercerización constituye una herramienta moderna de organización empresarial, ampliamente utilizada a nivel global, que permite mejorar la eficiencia, fomentar la especialización y generar oportunidades laborales.