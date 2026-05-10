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Corte Suprema exhorta a todas las instituciones del Estado a respetar y proteger la independencia judicial. (Foto: Poder Judicial)
Corte Suprema exhorta a todas las instituciones del Estado a respetar y proteger la independencia judicial. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió un pronunciamiento público en defensa de la “independencia judicial” y advirtió sobre el impacto de las críticas y ataques contra magistrados y el sistema de justicia en el país.

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