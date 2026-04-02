La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el decreto supremo que restringía la tercerización en el núcleo del negocio, al declarar ilegal dicha limitación. El fallo se produce en un contexto en el que, según la Asociación de Exportadores (Adex), el Perú requiere fortalecer la confianza, atraer inversiones y dinamizar la generación de empleo formal.

En ese sentido, el gremio saludó la decisión al considerar que restablece el marco legal vigente y reafirma el principio de jerarquía normativa, lo que contribuiría a la estabilidad necesaria para el desarrollo de las actividades productivas y exportadoras.

Asimismo, Adex señaló que las restricciones eliminadas generaban incertidumbre, afectando la planificación empresarial, la eficiencia operativa y la competitividad de las cadenas exportadoras. En esa línea, indicó que el fallo reafirma que no corresponde restringir derechos ni modificar el marco legal mediante normas reglamentarias.

El gremio también destacó que la tercerización, correctamente aplicada, constituye una herramienta legítima que promueve la creación de empleo y el crecimiento económico a nivel nacional. No obstante, subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión para prevenir y sancionar cualquier forma de desnaturalización o uso indebido de esta figura, garantizando el respeto de los derechos laborales.

Finalmente, Adex consideró que la decisión de la Corte Suprema representa un paso importante, aunque enfatizó la necesidad de seguir consolidando un marco regulatorio predecible que fomente la inversión, la formalización y la generación de empleo. También remarcó la importancia de contar con reglas claras, estabilidad jurídica y un trabajo articulado entre el sector público y privado para generar mayores oportunidades.