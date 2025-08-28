El Ministerio de Economía y Finanzas reitera nuevamente su postura frente a los gastos fiscales -beneficios tributarios que otorga el Estado- y cómo se debe emprender una estrategia por su reducción y no incremento.

Según datos que ha publicado en el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, dicho gasto para el 2026 ascendería potencialmente a S/26.350 millones, lo que equivale al 2,16% del PBI y el 12,7% de la recaudación tributaria esperada.

“Al desagregar por tipo de tributo, se observa que el 76,8% de estos gastos corresponde al IGV, debido principalmente a las exoneraciones aplicadas a productos agrícolas y operaciones en la Amazonía. Le siguen los gastos asociados al Impuesto a la Renta (16,6%), vinculados sobre todo a la inafectación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y los relacionados con impuestos Ad Valorem (4,7%), como resultado de devoluciones por mecanismos como el drawback“, indica.

Cabe precisar que, según información de la Sunat que detalla el mismo Marco Macroeconómico, entre el 2021 y el 2025, el 54,1% del total de gastos tributarios se otorgaron a través de exoneraciones. En tanto, el 32,7% se otorgó a través de inafectaciones.

“Desde una perspectiva sectorial, en la tabla n.° 13 se muestra que los beneficios tributarios proyectados para 2026 se concentran principalmente en bienes y servicios de aplicación general (36,2%), y en sectores específicos como el agropecuario (25,6%), intermediación financiera (17,2%) y educación (5,4%)“, afirma el MEF.

En esa línea, el MEF concluye que algunos de los gastos tributarios “no siempre cumple con los objetivos económicos y sociales para los que fueron creados”.

“Además, muchos gastos tributarios se prolongan en el tiempo sin una evaluación rigurosa de su impacto. Un ejemplo reciente es la ampliación, hasta 2027, de la reducción del IGV aplicable a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, a pesar de que originalmente su vigencia debía culminar en 2024. Esta falta de revisión sistemática limita la eficiencia del sistema tributario y restringe el espacio fiscal. En ese sentido, resulta relevante evaluar la efectividad de los 12 beneficios tributarios que vencen en 2025″, agrega.