La publicación se da mediante la Resolución Ministerial N° 019-2026-Mincetur. Foto: Mincetur.
La publicación se da mediante la Resolución Ministerial N° 019-2026-Mincetur. Foto: Mincetur.
Redacción EC
Redacción EC

El dispuso la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario (Ley N° 31797) y su exposición de motivos.

Mediante la Resolución Ministerial N° 019-2026-Mincetur, publicada hoy en el diario El Peruano, se publicó dicho proyecto de reglamento en la web del Mincetur.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

El objetivo del proyecto de reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario es recibir comentarios, aportes u opiniones por parte de las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como de las personas naturales interesadas.

La norma dispone que los comentarios, aportes u opiniones sobre el referido proyecto de reglamento sean presentados a través de la web del Mincetur o en la Mesa de Partes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ubicada en Calle Uno Oeste N° 050, Urbanización Córpac, San Isidro, provincia y departamento de Lima.

También se pueden enviar a turismocomunitario@mincetur.gob.pe, a la Dirección de Innovación de la Oferta Turística de la Dirección General de Estrategia Turística, órgano encargado de recibir, sistematizar y analizar los comentarios, aportes u opiniones.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC