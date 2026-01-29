El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) dispuso la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario (Ley N° 31797) y su exposición de motivos.

Mediante la Resolución Ministerial N° 019-2026-Mincetur, publicada hoy en el diario El Peruano, se publicó dicho proyecto de reglamento en la web del Mincetur.

El objetivo del proyecto de reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario es recibir comentarios, aportes u opiniones por parte de las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como de las personas naturales interesadas.

La norma dispone que los comentarios, aportes u opiniones sobre el referido proyecto de reglamento sean presentados a través de la web del Mincetur o en la Mesa de Partes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ubicada en Calle Uno Oeste N° 050, Urbanización Córpac, San Isidro, provincia y departamento de Lima.

También se pueden enviar a turismocomunitario@mincetur.gob.pe, a la Dirección de Innovación de la Oferta Turística de la Dirección General de Estrategia Turística, órgano encargado de recibir, sistematizar y analizar los comentarios, aportes u opiniones.