Grupo AJE, multinacional peruana, con presencia en más de 21 países a nivel global, presenta en España, Dilyte, bebida de hidratación que estará disponible en los supermercados Carrefour.

Este compromiso de Grupo AJE con la expansión internacional y las bebidas funcionales se ve reforzado por su anuncio de patrocinio con la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) de España.

Este acuerdo tendrá una vigencia de un año, y se extenderá a todas las competiciones: Liga Endesa, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Minicopa Endesa.

“Creemos en el poder del deporte para unir a las personas y fomentar valores como el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia. Nuestro objetivo es que Dilyte se convierta en una marca referente en hidratación avanzada y esencial”, afirmó Kusy Lama Añaños, Marketing Manager de Grupo AJE en España.

La llegada de Dilyte a España refuerza la estrategia de expansión internacional de Grupo AJE en la categoría de bebidas funcionales, segmento que crece a un ritmo anual del 120% y supera ya los US$7.000 millones a nivel global.

Actualmente, la bebida de hidratación se ha lanzado en 9 países: Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.