El Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú), asociación que agrupa a las empresas vinculadas a la publicidad y al marketing digital en el Perú y en el mundo, anunció que Empresa Editora El Comercio ha sido elegida para asumir la presidencia de IAB Perú.
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De esta manera, IAB Perú será representada por José Manuel Jurado, y el cargo de vicepresidente es asumido por Antonio Miranda.
Las empresas que conforman la Junta Directiva de IAB Perú (2026–2027) son: Empresa Editora El Comercio, Omnicom Media, Supermercados Peruanos, Google, Attach, Wow, Laureate (UPN), Meta y UCAL.
Asimismo, indica que las personas que representan a estas empresas como directores son:
- Rossana Vilcarromero
- Silvana Rondón
- Carlo Rodríguez
- Carlos Peñaranda
- Delicia Yon
- Matías Thomas
- Daniel Berrocal
- Patricia Sánchez
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La sesión culminó con un agradecimiento a la Junta Directiva saliente por el trabajo realizado durante su gestión. En la misma sesión, se destacó el trabajo del staff de IAB Perú, liderado por su directora ejecutiva, Beatriz Hernández.
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