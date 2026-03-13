Resumen

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Socios participaron en la jornada de elecciones de la Junta Directiva para el período 2026-2027. Foto: iabperu.
Socios participaron en la jornada de elecciones de la Junta Directiva para el período 2026-2027. Foto: iabperu.
Por Redacción EC

El Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú), asociación que agrupa a las empresas vinculadas a la publicidad y al marketing digital en el Perú y en el mundo, anunció que Empresa Editora El Comercio ha sido elegida para asumir la presidencia de IAB Perú.

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